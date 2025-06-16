台東「高年級生」求職不愁 銀髮服務據點今天開幕

台東縣55歲以上人口占全縣總人口34.5％，因應少子化與高齡化帶來的人口結構轉變，「台東縣銀髮人才服務據點」今天揭牌啟用，可為中高齡求職者量身打造彈性工時及專屬培訓課程。縣長饒慶鈴強調，銀髮族不是社會負擔，而是珍貴的人力資源。

「銀髮人才服務據點」今早由縣長饒慶鈴及勞動部高屏澎東分署長郭耿華等人揭牌啟用。現場同步辦徵才活動，麥當勞、7-11、大樹藥局、斯巴克環保工程公司及桂田酒店等超過70家廠商，提供門診助理、門市、食品作業員、櫃檯、內外場服務人員、工程技術人員等項目，職缺上百個。

社會處說明，服務站採「一站式」專人服務模式，特別針對銀髮族常見的職能落差、數位隔閡等問題規畫專屬課程與工作坊。據點也跟企業合作，協助建立彈性工時、簡化流程、增設培訓等銀髮友善制度，提升雇主對銀髮人力的運用效率，並連結在地產業需求，媒合求職者找到適合職缺。

社會處長陳淑蘭分析，全台55至59歲族群的勞參率為61.78%，65歲以上勞參率從2021年的9.2%上升至2023年的9.57%，但仍有不少銀髮族擔心體能負荷不來，或者職能及數位能力落差等問題，據點將協助長者突破困難，安心就業。