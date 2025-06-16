為新鮮人搭舞台 第二屆大武山職場新人賞徵件起跑

六月正值畢業季，新鮮人即將投入職場，民間協會在立委鍾佳濱發起下，舉辦《大武山職場新人賞》，去年於屏東縣籌辦首屆，今年第二屆擴大辦理，徵選區域擴及高雄市，評審召集人更由高屏9所大專院校校長組成。即日起開始徵件至7月13日（日）截止，預定9月2日（二）舉行頒獎典禮，歡迎各行各業推薦，挖掘優質新人。

主辦單位台灣青年文化創生協會15日在新左營舉辦第二屆徵件起跑記者會，邀請星星戲樂演藝團隊以百工百業的陣容，快閃演唱「我的未來不是夢」，象徵新人的舞台有無限可能；而屏東女中薔薇儀隊搭建槍拱門，向第一屆得獎人陸軍第八軍團第四三指揮部防空營中尉作戰訓練官詹瀅螢致意。

發起人鍾佳濱表示，新人賞的起心動念，來自於頒贈10年的教懷博愛獎學金，過去的受獎學生即將踏入職場，秉持著「菜鳥也可以很厲害」的精神，希望能在新人的職場起步階段予以肯定與鼓勵。

鍾佳濱道出心聲，人的一生都在尋找，如他高中畢業為了重考大學在找補習班；上大學後則在找女朋友；大學階段則要找老師，為了能取得學業學分；而大學畢業後則要找工作。但在少子化的影響下，已截然不同，年輕人不怕找不到工作，反而要適才適所，尋找自己的舞台，大武山新人賞正是打亮新人舞台的鎂光燈。

評審團總召集人義守大學古源光校長說明，首屆邀集屏東四所大專院校的校長擔任召集人，今年擴及高雄地區，包括高科大、文藻、樹德、正修、高餐大，以及屏大、屏科大、美和科大與大仁科大等九所大專院校校長，並由召集人邀集各界企業家、專業公協會以及社會賢達籌組評審團，。

第二屆大武山職場新人賞籌辦主委黃再鴻指出，獎項採推薦制，第二屆擴及高雄地區，因此候選人必須設籍或工作地在高雄市或屏東縣，並符合以下三種資格其中一項：（1）首次申報綜合所得稅或營業稅者、（2）最高學歷畢業二年內者（3）全職加入保勞/農/軍/公/教全職保險未滿三年者，即可取得推薦資格。

黃再鴻表示，去年選拔36位得獎人，有客運運轉手、營造界的抗「日」英雄、養殖金魚的魚青、護理人員等，而第二屆優化評選職種，羅列了36項職種，包括時下最熱門的「精密加工」、「智慧製造」與「智慧生活與綠色產業」，更有「國際溝通」、「海洋經濟」、「國土保護」、「醫療照護」、「生命禮儀」等，獎項精彩可期。