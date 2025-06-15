年中求職有方向 北市21家企業、715職缺開搶

臺北市政府勞動局15日表示，自6月17日至19日，連續三天在全市各就業服務站展開徵才活動，求職民眾只要攜帶履歷、親赴現場，就能與21家知名企業直接面試，搶攻超過715個多元職缺，涵蓋零售、旅宿、餐飲、保全、公共建設、照護及環保產業等，機會難得千萬別錯過。

臺北市勞動局長王秋冬表示，本周徵才主力聚焦在艋舺及北投兩大就業服務站，其中，艋舺站更是一口氣安排6家企業在同一時段進駐徵才，從百貨零售、旅宿餐飲、公共自行車租賃到廢水污染整理與長照產業，職缺橫跨基層從業人員、儲備幹部到主管階級等都有，選擇十分多元，是勞工朋友尋職的理想起點。北投就業服務站因北投區公所改建，目前暫時遷址至中央北路一段2號3樓設立中繼站，預計七年後回原址繼續服務，也歡迎舊雨新知前往應徵、參與就業媒合。

此次參與的21家企業陣容堅強，包含太平洋崇光百貨（SOGO）、台隆手創館、吉豚屋、三商餐飲、雀客國際酒店、寒舍（2739）餐旅集團、全聯、微笑單車、OSIM傲勝等，職缺類型廣泛，尤以百貨零售與餐飲業需求最為強勁。

為了搶才，各企業不僅提升薪資，也優化福利制度，例如SOGO開出工務人員、企劃與客服專員等職缺，起薪3萬5,600元，並提供證照與夜班津貼；台隆手創館門市人員起薪3萬5,000元；吉豚屋則釋出正職內外場人員職缺，起薪3萬6,000元，兼職時薪自200元起，正職滿三個月還可晉升為一般儲備幹部並加薪2,500元，若具中餐廚師證照者每月另有500元補助，展現對人才的誠意。

多家企業同步釋出主管職與技術職機會，如錢櫃招募主管職，寒舍餐旅、三商家購（2945）、森石窯及統康生活事業等招募儲備幹部；SOGO、OSIM及全聯等，也釋出工務與設備維護等技術性職務。旅宿服務業者，像雀客國際酒店等，則招募櫃台、房務、救生員、健身指導員、安全員與洗盤備餐人員。

此外，煒盛環科釋出操作人員、現場工程師與水質檢驗員等職缺，學歷從國小至專科皆有需求，月薪範圍自3萬元至5萬2,000元不等。而微笑單車也釋出超過55個職缺，其中夜班調度與維護專員月薪可達4萬8,000元，時薪人員則高達240元，為本次活動中條件優渥的職缺之一。

另一方面，因應高齡化與長照需求日益攀升，照顧服務職缺也持續受到重視，包含暖心、安德利、星樂活與優活等長照機構，均釋出照服員與督導等職缺，兼職時薪從190元至440元不等，力徵具照服員證照的民眾投入服務行列。

勞動局強調，徵才活動期間，只需備妥履歷、親赴各就服站即可參與現場面試，無需事先報名，歡迎有求職、轉職需求的市民朋友把握機會，走進就業服務站，開啟全新職涯旅程。