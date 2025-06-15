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外籍移工強制納勞保 勞動部：須更廣泛的社會討論

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導

根據統計，國內外籍家庭看護工約20萬名，然而外籍看護工至今仍被排除在勞工基準法保障以外，今天恰逢6月16日國際家事勞動者日前夕，移工團體等聚集在勞動部前陳情，要求政府將家事移工強制納人勞工保險。勞動部回應，家事移工強制納入勞保仍須社會更深的討論才能推動修法。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國表示，現行家事移工經雇主合意後，雇主可以自願為所聘雇移工加保，可在移工傷病、失能或死亡時獲得進一步的保障。勞動部未來將透過多種管道，如移工入境、雇主聘僱檢核、社群媒體及實體宣導會等方式，鼓勵雇主與移工合意自願加保。

蘇裕國表示，從2022年起，外籍家事看護工已強制納入職業災害保險的對象，雇主在勞動契約中也約定，須為家事移工投保新台幣30萬元的意外保險。

針對移工團體要求強制納入勞保，蘇裕國坦言，如果要將家事移工強制納入勞保，這部分涉及政策層面的廣泛討論，修法將不僅限家事移工，也涵括所有受僱個人的勞工，這需要社會各界進行更深入的討論才能推動。

雇主 移工 勞動部

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