民團籲家事移工強制納保 勞部：修法需深入討論

移工團體今天呼籲勞動部將家事移工納入勞保納保對象。勞動部表示，現行家事移工和雇主合意後，可以自願參加勞工保險，至於強制納保則需要社會各界進行深入討論才能推動修法。

桃園市家庭看護工職業工會與移工團體今天至勞動部前陳情，提出2項呼籲，希望政府機關必須協力，真正承認家事移工是勞工、並納入勞保強制納保的對象；另外提高政府的保費分攤比例，以減輕長照家庭的經濟負擔。

桃園市家庭看護工職業工會秘書長黃姿華指出，台灣邁向超高齡化社會，長期依賴家事移工支撐長照需求，然而，家事移工平均工資約新台幣2.4萬元，且被排除在勞動基準法以外，在協助會員的過程中，發現沒有勞保的家事移工更容易因為面臨生育、傷病、失能、退休、或是往生等事件陷入經濟困境。

台灣照顧勞動產業工會（SBIPT）表示，在台灣罹患癌症的移工最痛苦的是生病與恢復期間完全沒有收入。因為家庭看護工沒有病假薪資保障，也沒有勞工保險傷病給付。

台灣移工聯盟表示，家事移工迄今為止不適用勞基法，儘管監察院早在2014年的調查報告中，就已要求政府家事移工改善勞動條件低落狀況，然而勞動部近年來推出的各項移工政策，也只是貪圖移工的「勞動力」。

勞動部勞動力發展署組長蘇裕國告訴媒體，現行家事移工和雇主合意後，可以自願參加勞工保險，可在傷病、失能或死亡時獲得保障；勞動部未來將透過多種管道，如移工入境、雇主聘僱檢核、社群媒體及實體宣導會等方式，鼓勵雇主與移工合意自願加保。

此外，蘇裕國指出，自2022年起，家事看護移工已強制納入職業災害保險的對象，雇主在勞動契約中會約定，需為家事移工投保新台幣30萬元的意外保險。

至於移工團體期望能「強制納保」，蘇裕國說，若要將家事移工強制納入勞保，則涉及社會政策層面的廣泛討論，因為這不僅限於家事移工，而是涵蓋所有受僱於個人的勞工，這需要社會各界進行深入討論才能推動修法。