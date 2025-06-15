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外籍看護工淪勞保孤兒 移工喊：勞保不是奢侈品
目前我國外籍家庭看護工約20萬名，雖然外籍看護工多次呼籲應被納入勞保，但至今仍被排除在勞工基準法保障以外。移工表示，勞保是勞雇雙方的保護傘，不是奢侈品也不是雇主的負擔。
桃園市家庭看護工職業工會（DCU）代表Carol表示，家事移工被排除在勞工保險之外，意味著遭逢變故時缺乏保障 ; 當發生意外、疾病或失能時將落入毫無支持的處境。當年邁無法工作時 , 也沒有退休金可以保障老年生活，家事移工要求納人勞工保險並不是特別待遇，只是希望能像台灣其他勞工一樣，被以尊嚴對待。
Carol指出，外籍看護工對台灣的照顧經濟有著巨大貢獻，也支持著台灣家庭可以正常生活，但所獲得的待遇不僅不公，更是不人道。家庭看護工與雇主並不是敵人，應該是照護上的夥伴，勞保不是負擔，也不是奢侈品，而是勞雇雙方共同的保護傘，是勞工生存的必要保障。
台灣照顧勞動產業工會（SBIPT）代表Marni舉例，移工Thia過去罹患子宮肌瘤，必須接受四次手術，第一次手術費用約新台幣10到12萬元，但很多防腸沾黏的醫療器材不再健保給付範圍內，因此得自掏腰包額外支付5到6萬元，然而最痛苦的不是手術費用，而是生病與恢復期間完全沒有收人，因為家庭看護工沒有病假薪資保障，也沒有勞工保險傷病給付，無法工作時，就沒有任何生活費。
Marni表示，目前在台灣工作的家庭看護只被納入職災保險，這個保險確實能在發生工作事故時提供一些保障，包含醫療費用、傷殘補助等，但並不涵蓋日常生活中真正面對的風險和需求，難道移工就不能生病嗎？就不能懷孕生產嗎？就不需要老年生活的保障嗎？只是因為工作地點在家庭，就不被當作真正的勞工嗎？
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