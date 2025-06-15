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影／家事移工勞動部前陳情 要求強制納入勞工保險

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
桃園市家庭看護工職業工會秘書王誠雲（前）表示，二十萬多名的家事移工，至今仍被以聘僱人數未達五人為由，沒有被強制納入勞保，遭到「制度性」排除。記者黃義書／攝影
桃園市家庭看護工職業工會秘書王誠雲（前）表示，二十萬多名的家事移工，至今仍被以聘僱人數未達五人為由，沒有被強制納入勞保，遭到「制度性」排除。記者黃義書／攝影

桃園家庭看護工工會(DCU) 、台灣照顧勞動產業工會 (SBIPT) 、台灣移工聯盟、新市社會服務中心、群眾服務協會與台灣人權促進會等團體，上午前往勞動部陳情，要求政府將家事移工強制納入勞工保險，正視20萬家事移工被制度性排除在勞工保險以外的處境。

桃園市家庭看護工職業工會秘書王誠雲表示，6月16日是國際家事勞動者日，是為紀念國際勞工組織第189公約的通過，樹立了家事勞動者應享有勞動基準，應不亞於其他勞工的勞動保障。王誠雲表示二十萬多名的家事移工，至今仍被以聘僱人數未達五人為由，沒有被強制納入勞保。王誠雲指雖然雇主可以自願加保，但事實上家事移工就是遭到「制度性」排除。要求一、落實第189號公約的精神，將家事移工納入勞保強制納保的對象；二、提高政府的保費分攤比例，以減輕長照家庭的經濟負擔。

桃園家庭看護工工會(DCU)與家事移工等團體上午前往勞動部陳情，要求政府將家事移工強制納入勞工保險，正視20萬家事移工被制度性排除在勞工保險以外的處境。記者黃義書／攝影
桃園家庭看護工工會(DCU)與家事移工等團體上午前往勞動部陳情，要求政府將家事移工強制納入勞工保險，正視20萬家事移工被制度性排除在勞工保險以外的處境。記者黃義書／攝影
家事移工上午前往勞動部陳情，要求政府將家事移工強制納入勞工保險，正視20萬家事移工被制度性排除在勞工保險以外的處境，並以行動劇演示，期待家事移工能在勞工保險的保護下到應有的照顧。記者黃義書／攝影
家事移工上午前往勞動部陳情，要求政府將家事移工強制納入勞工保險，正視20萬家事移工被制度性排除在勞工保險以外的處境，並以行動劇演示，期待家事移工能在勞工保險的保護下到應有的照顧。記者黃義書／攝影
家庭看護工工會(DCU)與家事移工等團體，上午前往勞動部陳情，要求政府將家事移工強制納入勞工保險，正視20萬家事移工被制度性排除在勞工保險以外的處境。記者黃義書／攝影
家庭看護工工會(DCU)與家事移工等團體，上午前往勞動部陳情，要求政府將家事移工強制納入勞工保險，正視20萬家事移工被制度性排除在勞工保險以外的處境。記者黃義書／攝影

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