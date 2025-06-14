台鐵技術人才永遠補不齊 電務人才擬調薪單獨招募

台鐵轉型國營公司邁入第二年，下周一即將迎來新任董事長鄭光遠，但他也將面臨台鐵技術人力嚴重缺乏問題。據掌握，雖然台鐵公司化後已完成兩波從業人員招募，但一年多來就有116名新進人員離職，由以技術人力最多，缺口甚至比公司化前還嚴重。台鐵證實，目前電務類人力將重新盤點，預計調整薪資結構後，下半年啟動單獨招募作業。

台鐵轉型國營公司邁入第二年，日前啟動第二波人員招募，包括助理工程師、助理管理師、站務員，共吸引5447人報名，但二月舉辦筆試，缺考逾千人，實際到考數僅3220人，最終正取加倍取僅錄取852人，錄取率約13%。但電務、機務等技術人員多不足額錄取，尤其又以東部情況最為嚴重。

而去年錄取的台鐵新人，持續留著的狀況也不理想，根據統計，台鐵公司化後招募新人，去年4月底起陸續報到，截至今年5月，已有116名新人離職，技術類新人更是嚴重，讓台鐵人力永遠都不齊。

台鐵企業工會秘書吳長智表示，目前技術類的工務、機務及電務三類都缺人，第二波招募考試主要補東區與北區的缺。這類工作屬體力活又需輪班，初任薪資僅3萬4千至3萬6千元，勞動強度高，對年輕人來說會認為其他工作比較輕鬆，很容易離職。他也認為，目前考試制度適合會考試的人，卻不一定適合第一線工作。

面對嚴重的技術人力短缺，吳長智建議，技術類人員應由各單位獨立招募，並調整招考標準以符合實務需求，同時拉高技術類職階提高起薪，台鐵公司可在今年下半年啟動短期緊急招考，藉此應對明年春節運量高峰。

台鐵副總經理劉雙火證實，以台鐵電務人才目前的薪資結構的確是再怎麼招都招不到人，外面此類人才的工作薪資起碼200萬起跳，台鐵卻連百萬都不到，加上電務人才各界都在爭搶，台鐵勢必要重新檢討電務人才的薪資結構。

他證實，目前內部正在盤點人力數字與檢討薪資結構，預計今年下半年會重新針對電務人才單獨招考。

此外，據了解，台鐵也預計於6月底盤點第二波從業人員報到情況，規劃第三次招募，招考時間可能落在明年。台鐵表示，從業人員甄選規劃正研擬中，若有招考資訊將公告於官網。