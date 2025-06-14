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學生打工兼差理想時薪229元 期盼月入1萬9,545元

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
根據1111人力銀行最新調查顯示，學生預計每個月打工時數97小時，收入1萬9,545元，換算下來平均時薪為201元，距離理想的薪資229元還有8%的差距。打工示意圖。 圖／AI生成
根據1111人力銀行最新調查顯示，學生預計每個月打工時數97小時，收入1萬9,545元，換算下來平均時薪為201元，距離理想的薪資229元還有8%的差距。打工示意圖。 圖／AI生成

根據1111人力銀行最新調查顯示，學生預計每個月打工時數97小時，收入1萬9,545元，換算下來平均時薪為201元，距離理想的薪資229元還有8%的差距。

至於打工族最怕遇到的狀況包括：未替員工投保勞(健)保排名第一，再來是薪水低於基本工資、刻意少算打卡工時以及巧立名目苛扣工資，值得注意的是，近年詐騙猖獗，也讓求職詐騙成為學生在找工作時擔心會遇到的第五名。

而遇到這樣的情況學生族群會怎麼做呢？大部分的人會選擇跟親友/同事訴苦，占了超過五成，也有四成一的人表示會立刻辭職，將近二成的學生會選擇忍氣吞聲保住工作或是上網發文問網友。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，薪資低於最低工資、少算打工時數、沒有投保勞健保都觸犯了勞基法的相關規定，如果打工時遇到雇主違法，建議同學可以自行記錄工時、保留薪資條作為證據，除了先與雇主溝通，勞工也可以遵循調解、仲裁或訴訟方式來維護自身權利。

調查也顯示，有意擔任家教的學生，預計教授的科目以數學最多、其次是陪玩/伴讀、英文，而擔任家教的薪資遠遠超車打工族，平均時薪達到510元，每月工作24小時，就可以賺進1萬2,250元，薪資差距2.5倍以上。

曾仲葳表示，擔任家教薪資比打工更優渥，但門檻也更高，在面試時家長的條件會更嚴格，除了會在意老師的學歷、證書，對教學成果也會有要求，儘管授課時間短，擔任家教還要花費大量時間準備教材、批改作業，提高學生的學習效率。因為學生需要因材施教，家教老師最怕遇到會干涉教學方式的家長，此外由於家教薪資多為面議，行情不一，很容易遇到薪資拖延、被要求免費試教，甚至任意調降薪水的狀況。

曾仲葳表示，目前1111家教網(https://tutor.1111.com.tw) 有超過2000筆媒合機會，能免費協助老師端與家長端進行媒合，分為「找案件」與「找老師」兩個平台，找到適合的師資與家長，不但有手機、郵件雙認證，還有公開的「好評師資」評價機制，減少面試的成本及風險。

1111人力銀行總經理張篆楷提醒打工族，近年來求職詐騙層出不窮，特別是網路求職詐騙，大多透過社群招攬沒有求職經驗的學生，建議學生族群打工前可以透過幾項機制來求證，首先選擇合法的求職平台找工作，一方面可以為求職者把關，二方面確保公司不是空殼詐騙，其次要透過核對公司資訊，確認是否為合法的企業，不要被不合常理的高薪誘惑，在確定面試公司真實可靠之前，不要貿然提供個人資料及證件，如果疑似遇到詐騙，也可以撥打警政署的「165反詐騙」專線。

上述「學生暑期打工家教調查」問卷，是1111人力銀行自2025年6月3日至6月12日，針對學生會員進行立意抽樣調查，有效樣本數990份。

詐騙 薪資 打工

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