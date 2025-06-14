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基本工資連年漲 學生打工族過半數滿意薪資分數創新高

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
學生族群對目前打工薪資的滿意度平均給出65分，顯見基本工資連年調漲，讓學生族群對於打工的薪資滿意度較去年大幅提升，從去年的59分不及格成長到今年平均的65分創下調查以來的最高分，僅有不到二成的學生對薪資表達不滿。圖／1111人力銀行提供
學生族群對目前打工薪資的滿意度平均給出65分，顯見基本工資連年調漲，讓學生族群對於打工的薪資滿意度較去年大幅提升，從去年的59分不及格成長到今年平均的65分創下調查以來的最高分，僅有不到二成的學生對薪資表達不滿。圖／1111人力銀行提供

馬上又將進入暑期學生家教、打工高峰，根據1111人力銀行的調查，七成的大學生準備在暑假期間投入打工、家教的行列掙錢，其中，有意打工的學生比例最高佔58.8%超過一半，另外還有5.8%的學生希望同時身兼打工及家教；而完全沒有打工、家教計畫的學生佔29.4%。

而學生選擇在暑期打工的主要原因，時間彈性排名第一，再來則包含累積實務經驗、提前了解/感受職場、可以領現金以及工時短。至於賺到了錢要拿來做什麼？超過八成打算用來支付生活費，超過三成學生表示要用來繳學費/還學貸，三成的人會用來貼補家用；另外也有不少人表示要存下來當作夢想基金或投資基金。

詢問有意打工的大學生最想從事那些工作，結果顯示，包括餐廳內外場、櫃台行政、活動PT/展場SG、社群小編以及門市人員，都擠進前五名。

值得注意的是，學生族群對目前薪資的滿意度平均給出65分，顯見基本工資連年調漲，讓學生族群對於打工的薪資滿意度較去年大幅提升，從去年的59分不及格成長到今年平均的65分創下調查以來的最高分，僅有不到二成的學生對薪資表達不滿。

被問到今年暑期的兼職工作好找嗎？將近五成五學生認為跟往年差不多，不過也有27.2%的學生認為今年的競爭較往年激烈，應徵人數變多。1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，目前1111兼差打工網( https://parttime.1111.com.tw/)有將近17萬個工作機會數，比去年同期大致呈現持平，為了幫助學生族群可以快速搜尋到心目中理想的打工機會，網站規劃「暑期打工」專區，快速助攻學生找到喜愛的職缺。

從產業來觀察，開出最多職缺的依舊是缺工嚴重的餐飲/住宿服務以及一般服務業兩大產業，除了歸因於暑假旅遊旺季的人力需求，餐飲/住宿業及服務業，需求許多短期的人力，投入接待消費者之外，不少業者瞄準暑期大量的學生打工需求，將缺工的正職職務拆分成多個計時職缺，藉此彌補人力缺口。

上述「學生暑期打工家教調查」問卷，是1111人力銀行自2025年6月3日至6月12日，針對1111人力銀行學生會員進行立意抽樣調查，有效樣本數990份。

薪資 打工 人力銀行

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