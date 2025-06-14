求職該找「大公司還是小公司」？內行人曝最佳解答

你找工作會傾向選大公司還是小公司呢？一名網友分享，大公司通常制度完善且有固定調薪，但小公司有人情味，可以學到很多東西，好奇找工作該選擇怎樣的公司比較好？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「大公司還是小公司」為標，指出如果去大公司上班，制度比較完善，每年固定調薪且薪資較高，小公司有人情味、沒那麼嚴肅，也比較能學到很多東西，好奇大家找工作都怎麼選？

貼文一出後，多數網友選擇大公司，紛紛表示「大公司履歷好看又穩定，只有去不了，沒有不想去」、「我都待過，後來還是選擇回到有點規模的，受不了沒制度的地方」、「各有好壞，但我選的話，會選大公司」、「穩定選大公司，升遷機會選小公司」、「大公司有制度，台灣小公司愛亂搞」、「都待過，還是選擇大公司，至少分工明確有制度」。

不過，也有不少網友認為選擇適合自己的工作就好，回應「沒有最好的工作，只有適合自己的工作」、「只要你做得開心，都是好工作，畢竟大公司也不見得會有好制度」、「各有好壞，看你在意什麼」、「都可以待看看，才會知道想要什麼」。