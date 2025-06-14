遲到幾秒鐘「4000元全勤」飛了！過來人揭關鍵：獎金再高都不去

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期領到薪水時，發現金額和預期不同，查看薪資明細後，發現遲到被扣4元，連帶全勤獎金4000元也被扣除。示意圖／Ingimage
一名網友分享，近期領到薪水時，發現金額和預期不同，查看薪資明細後，發現遲到被扣4元，連帶全勤獎金4000元也被扣除。示意圖／Ingimage

你的公司也有「全勤獎金」嗎？一名網友分享，近期領到薪水時，發現金額和預期不同，查看薪資明細後，發現遲到被扣4元，連帶全勤獎金4000元也被扣除。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「遲到幾秒被扣4000」為題，指出自己在一家火鍋店上班，近期第一次領薪水，發現薪水很少，同事猜測可能是全勤獎金被扣除，但他百思不解，因為自己完全沒請假，不清楚被扣除的理由。

這名網友進一步表示，後來跟主管調出薪資明細，發現因為遲到被扣了4元，導致全勤獎金的4000元也被扣除，讓他相當崩潰，直言「如果真的這麼摳，下個月就想離職了」。

貼文一出後，不少網友都表示「看到全勤的公司，真的就是快逃」、「有全勤的就爛公司」、「我以為全勤2000元已經算誇張了」、「全勤有聽過3500元的，連去都不想去，根本限制員工」、「全勤4000元也太施壓了吧」、「這個全勤只遲到幾秒就扣光...真的有點太誇張」、「遲到扣款就違法了，可以檢舉」。

不過，也有網友質疑「你遲到應該不會只是一下下，每個月都有一定的遲到扣打，你一定是超過了才被扣錢，你要不要說說你總共一個月遲到了幾次跟多久？」對此，原PO回應，「是打吃飯卡遲到1分鐘所致，主管說遲到1秒都不行」。

離職 薪資 薪水

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