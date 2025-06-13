照顧家人、工作爆炸又求好心切 科技新鮮人：連抱怨的時間與力氣都沒有

一名身為科技新鮮人的男網友近日於論壇透露，他在工作上剛報到3週，又獨自承受被額外指派的案子，甚至平時也得撥出時間照顧家人，為此感覺壓力很大，忙碌到連吃飯都成奢侈，再加上自我要求高，連喘口氣都覺得自己在偷懶。他自認還不想放棄，發文尋求解決眼下處境的建議。

原PO在Dcard以「要照顧家人、工作又爆炸，每天都快撐不下去…」為題發文表示，他最近感到非常疲累，同時面臨照顧家人與科技業工作的壓力，每天都忙碌於趕工作進度、處理狀況，吃飯彷彿都變成奢侈的事情。

在上述情況下，原PO坦言回到家只想發呆，然而他無法阻斷腦中的思考，卻也沒時間與力氣抱怨，加上原PO自認有「冒牌者症候群」時時覺得自己不夠好、不夠努力，就連喘口氣都像是在偷懶，不過在上述處境下他還是不想放棄，可是不知道具體而言要如何排解這些壓力。

有網友建議原PO辭職，或者允許自己暫時不理會工作，「辭職治百病，不要不信。講難聽點，公司沒有你也不會倒，不需要擔心受怕」、「換工作唯一解」、「設定手機不回公事時段、運動、休息」、「我也跟你一樣，家裡剛好2個長輩生病，假日要幫忙照顧，然後每天工作到晚上9點、10點。主要是放寬心啦，工作做不完就算了，我都這樣子，不然真的會累死」。

也有人建議原PO針對照顧家人，要尋求協助，「可能這狀況會持續30年，所以不要太累。行動：申請長照、申請輔具、請親友定時來幫忙、加裝監視器，減少不必要的家務」、「請人顧家人吧？不然平常在科技業任勞任怨賺來的錢什麼時候才要用？」、「如果家人是疾病或醫療需求需要照顧，建議尋求長照或是區域照護的服務」。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線