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地方安衛專員加薪！31人受惠、底薪破4萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
本次被調薪的專責人員有31人，加薪後的薪水都從4萬元起跳；該筆預算來自就安基金。示意圖／聯合報系資料照
本次被調薪的專責人員有31人，加薪後的薪水都從4萬元起跳；該筆預算來自就安基金。示意圖／聯合報系資料照

配合行政院加薪政策，鼓勵在地方政府辛苦協助中小企業改善安全衛生工作環境的專責人員，提高工作士氣並促使久任，勞動部配合修正專責人員敘薪及調薪作業規定，並溯自2025年1月1日生效。本次被調薪的專責人員有31人，加薪後的薪水都從4萬元起跳；該筆預算來自就安基金。

勞動部為協助中小企業改善工作環境，防止職業災害發生，訂定「勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫」，與地方政府合作推動辦理到廠輔導、宣導及教育訓練，保障在地勞工安全與健康，進而促進地方就業。

該計畫現有專責人員計31人，其工作內容為籌組在地專業輔導人力約450名，投入中小企業臨場訪視輔導工作，每年訪視輔導約1萬5,000場次，並鼓勵中小企業成立安衛家族，由在地績優的事業單位擔任核心企業，以大廠帶小廠方式，帶領家族成員落實職安衛自主管理。

勞動部提到，另外也對僱有原住民族、青少年、外籍移工等事業單位加強實施輔導，同時也補助中小企業改善安全設施所需經費，依歷年勞保職災資料統計趨勢顯示，接受輔導廠商職災發生率已呈現逐年下降趨勢。

職安署強調，第一線專責人員的貢獻與辛勞，值得肯定，也期盼透過改善待遇，提升第一線專責人員整體薪資，搭配專業能力訓練及督導支持，促進人才久任，減少人員流動，未來也會持續滾動檢討薪資待遇規定，強化整體人力資源體系的穩定及效率。

依照敘薪及調薪作業要點第9點修正規定，地方安衛專員調薪如下：

第一薪級自3萬9,960元增至1萬1,174元，第二薪級自4萬2,120元增至4萬3,399元，第三薪級自4萬4,280元增至4萬5,625元，第四薪級自4萬5,360元增至4萬6,738元，第五薪級自4萬6,440元增至4萬7,850元，第六薪級自4萬7,520增至4萬8,963元，第七薪級自4萬8,600元增至5萬076元，第八薪級自5萬760元增至5萬2,302元，第九薪級自5萬2,920元增至5萬4,527元。

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