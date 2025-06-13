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傳產公司薪資32K 她嘆南部要高於35K好難…網見學歷秒懂原因

聯合新聞網／ 綜合報導
南部低薪狀況一直是不少人討論的話題。示意圖／聯合報系資料照片
南部低薪狀況一直是不少人討論的話題。示意圖／聯合報系資料照片

南部低薪狀況一直以來都是不少人討論的問題，有一名住在南部的女網友投了不少履歷，卻只獲得一間傳產公司面試，雖然錄取了，但是開出的薪資卻只有3萬2，讓她最後只待了兩個月就提離職。貼文一出，多數人立刻看出問題所在。

這名女網友在Dcard以「南部薪資高於35k真的很難嗎？」為題發文，她說自己從中字輩大學畢業至今已經3年了，當初就讀的是生物相關科系，雖然有2年的工作經驗，但都是約聘性質，因為原單位有人要退休，沒有多餘的人力可以負責她的計畫，最後導致她去（2024）年底失去了工作。

今年3月開始投履歷找工作，但只有住家附近一間傳產公司邀她面試，雖然順利錄取研發單位的最小職位，但薪水只有3萬2。原PO說被通知錄取時，人資有告知薪資，但她明白表示自己無法接受這種薪水，不過對方解釋是她沒有經驗才會給32K。

原PO雖然勉強接受，但也只做了兩個月，最後還是決定離職。她說每天都要做一大堆實驗，薪水卻少得可憐，讓她很想問到底是自己太挑了，還是這份薪水真的太少？

貼文引起熱議，「南部35k=北部60k=中部45k」、「（我）台中起薪35k，也要花精力找才行」、「南部有大量移工可以用，我這邊路上明顯比本地勞工多」、「我以前也只是領3、4萬，很焦慮，後來真的撐不下去了才決定找其他路。現在是本業＋斜槓三項副業一起跑，加一加月收有時候也能到7、8萬」、「純文（組）新鮮人台南38K，建議找大一點的公司」、「其實想薪水高一點，就要找跟妳前2年相關或是有點同性質的工作，再去談薪，不然就會以新人無經驗的價碼任用其職務」。

不過眾人看到原PO的科系，秒懂問題所在，「生科=純文組，跟理工沾不上邊，待遇也是如此」、「生物3萬初很正常」、「生科在台北也是3、4萬而已」、「科系真的很重要」、「中字輩薪水竟然輸一個科大的，所以印證了選擇比努力重要」、「原來你是生科，那就不是高雄的問題，讀生科在哪都是『一生科科』」、「薪水高低來自於妳的科系」、「科系真的很重要，建議碩士，補習考研換一下系所」。

薪資 低薪

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