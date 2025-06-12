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強調公務男女比例均衡 銓敘部：女性占比續增且過半

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
銓敘部。圖／銓敘部提供
銓敘部。圖／銓敘部提供

銓敘部今日就113年公務人員統計在考試院院會提出報告，全國公務人員有36.3萬人，較上年底略減0.7%。和十年前比較，公務人員人數增加4.4%，增加數有7成多為警察人員。對照各級政府業務和淨支出同期間增幅甚高，公務人員成長幅度相對有限，同時，每千就業人口公務人員數大致上仍維持約31人。

銓敘部表示，報告指出的另一項重點是，全國女性公務人員占比繼續增加。主體的行政機關中，簡薦委任官等公務人員的女性占比整體已增至54.4%，最高簡任官等女性占比近十年自30.6%增至39%，薦任和委任官等都達55%，預估未來簡任官等的女性占比必然再持續增高。

銓敘部說明，行政類各職系的女性平均占比高達60%，社會工作和衛生行政兩個職系占比超過8成。即使是技術類各職系的平均占比也持續增加至31%，衛生技術和景觀設計職系的占比都超過7成。技術類女性占比仍較低，行政類占比卻極高，兩類工作的性別占比都出現失衡現象，主要是高等教育端學系畢業生性別差距的結果。

銓敘部進一步說明，行政機關中的警察人員，女性占比也從104年7.8%增至目前12.6%。法官和檢察官女性占比則已有48.7%。至於衛生醫療機構與公立學校職員的女性占比更都超過7成。113年統計年報已置於銓敘部全球資訊網，歡迎各界參考。

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