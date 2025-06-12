含金量超高職涯博覽會 輝達現場徵才、高薪企業齊聚

台灣證券交易所日前公布2024年上市公司平均員工薪資，想進入高薪企業，就在104人力銀行6月28日在台北世貿舉辦的「2025職涯博覽會」，超過200家企業現場徵才。

「比高薪」，前10名高薪上市企業中，聯發科、日月光現場徵才。「挑隱形冠軍」，有全球前三大保險絲大廠的功得電子，有承攬台北101及台北大巨蛋連續壁基樁的同豐營造，有瑞士上市公司醫療服務業的台灣大昌華嘉。「拚福利」，近三成徵才企業提供特色假勤、分紅配股。2025職涯博覽會同時提供19場知名企業講座、免費職涯/履歷諮詢、中高齡多元求職服務等活動。

104人力銀行曾進行調查發現，各世代挑選公司首選都是大型企業，期待追求穩定以及較好的薪資。由104人力銀行舉辦的「2025職涯博覽會」，200多家參展企業，超過3成為上市櫃企業或外商，薪資方面更是領頭羊，根據台灣證券交易所最新公布2024年上市企業平均員工薪資費用，400萬以上企業有聯發科、日月光，300萬以上企業有三商、台積電、和泰車，200萬以上企業有鴻海、華擎8家企業參與活動。外商的部分則包含NVIDIA輝達、鈦坦科技等，都將在2025職涯博覽會當中共同徵才。

除了知名高薪企業外，104人力銀行「2025職涯博覽會」中也有台灣隱形冠軍現場徵才，像是保險絲產量全球前三的功得電子，以及全球第一大串列設備及全球前三大工業通訊設備製造供應商的四零四科技，歡迎求職者先準備履歷、了解徵才廠商以及目標職缺，前進台灣隱形冠軍企業。

根據104人力銀行發布《2024年員工C.E.O.工作價值認知調查報告》，求職者最在意的求職因素，以薪資符合期待高居第一，其他包括：工作地點方便、獎金制度公平合理、福利制度佳、工作與生活平衡。「2025職涯博覽會」徵才企業為爭取求職者青睞，提供特色休假與休閒活動，例如：不扣薪事假或病假、旅遊假等休假與休閒活動，達到工作與生活平衡；提供特殊獎金如租屋補助、子女教育獎助學金與分紅配股，滿足求職者對獎金制度的期待；優渥的設施如健身房、員工宿舍，給予好的福利制度。

104人力銀行「2025職涯博覽會」同時邀請36名科技業、金融業、建築業、旅宿業等職場前輩提供免費職涯/履歷諮詢，協助求職者順利找到理想工作與職涯方向。同時也邀請遠傳電信、新光保全、健身工廠、麥當勞等知名企業，舉行19場企業講座，幫助求職者掌握產業趨勢。報名2025職涯博覽會：https://104cweb.pse.is/news-0513