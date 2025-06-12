被要求「每天騎車上班」！飲料店打工女喊荒謬辭職：會太草莓嗎？

副店長提出「騎車上班」的要求合理嗎？一名女網友發文，稱她在飲料店打工，不一定每天上班都會騎車，副店長因為需要外送，要求她每天都要騎車上班，她感到很荒謬，於是詢問網友：「因為這種事離職會不會太草莓呢？」

一名女網友在Dcard發文，表示她在飲料店打工，有時候是家人載來上班，有時是直接走路上班，不一定每天都會騎車。但副店長突然請她「上班時都要騎車」，因為隨時可能需要外送，讓她很不能理解。

原PO表示，當初面試時並沒有提到每天上班都要騎車，只是履歷表上要填有無駕照，副店長如此要求讓她感到很荒謬，因此打算職離，但又擔心因為此事離職很「草莓」，對此詢問網友的意見。原PO後來更新文章，已提離職。

此文一出，不少網友認為副店長要求的確不合理，「當然不合理，要外送要有公務車，私人機車出事了責任跟賠償怎麼分」、「要也是一開始面試就要告知，出車禍怎麼賠，又要申請職災」、「一開始沒面試的時候講，後面補充就是為難人」、「當然不合理，需要外送的話一開始應徵的時候就要講，而且大部分都是騎公司車」。

也有網友分享自己外送打工或開店的經驗，「以前我打工的超商還沒有熊貓服務時，外送有公務車，而且只有店長在負責處理」、「我們之前經營過外送專門店，我們店是提供外送津貼、油資津貼的方式」、「我也是做飲料店的，店裡有自己買公務車」、「以前在飲料店也有工讀生沒有車，需要外送沒公司車，解決辦法就是騎店長的車出去」。