快訊

台灣6.4強震…大陸福建震感強烈 傳數百中學生緊急撤離畫面曝

美中貿易協議進入最後階段 川普曝「新關稅數字」：只等雙方確認

出口強勁 主計總處：今年加薪廠商比率可望「創25年最高」

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

主計總處11日公布4月薪資統計指出，調查顯示今年已經或預計調薪的廠商比率達32.5%。主計總處表示，在出口強勁帶動下，今年調薪廠商比率可能還會再更高一點，有機會超越去年，創下近25年以來最高。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，去年有調薪的廠商比率33.9%，創2001年以來最高，至於今年，有22.3%廠商已調薪，另有10.2%也表示會在年底前調薪，合計今年會調薪的廠商比率為32.5%。

譚文玲還提到，由於仍有37.9%的廠商尚未決定今年是否調薪，依往年經驗，未決定的廠商裡，有些會因為營運情況優於預期而調薪，雖然下半年仍有美國關稅政策、新台幣匯率等不確定因素，但以目前強勁的出口看來，今年最終調薪的廠商比率，有機會超越去年。

此外，譚文玲指出，觀察2024年廠商調升經常性薪資優先考慮因素，在可複選情形下，比率最高為「員工個人表現」，占50%最多，其次就是「最低工資調整」，占39.2%，排名第三則是「營利狀況較佳」，占36.8%，再次之。

若與2023年比較，以「參考同業薪資水準或調薪情形」為優先考慮因素者增加2.3個百分點最多，「留住或吸引人才」亦增1.3個百分點。

至於調薪項目以調升底（本）薪占97.2%為最普遍，增加按月津貼與加給者占17.9%、放寬按月獎金發放條件或提高獎金額度占4.2%、增加按月獎金發放種類者占3.2%。

薪資 薪水 新台幣 台幣匯率 主計總處

延伸閱讀

美國關稅拉貨潮 前4月電子零組件業「加班工時創新高」

你也有嗎？主計總處公布「去年34%廠商加薪」 創24年新高

顧立雄：國軍加薪若排擠作業維持費 自衛決心錯誤訊號

影／軍人加薪三讀 顧立雄：懇請立院能事先商量研議

相關新聞

4月實質月薪年增約1% 薪資成長速度連13個月「超過通膨」

行政院主計總處11日發布2025年4月全體受僱員工經常性薪資47,807元、年增3.22%，剔除物價因素，4月實質經常性...

新人愛炫耀、吹噓自己「無所不能」 網曝1招解法：讓他能者多勞

新鮮人通常給人一種工作經驗很不熟悉，但卻很客氣的印象。日前有位女網友抱怨，一名新人才剛來3個月，講話卻很高傲臭屁，常常吹噓自己的設計得獎很多，拍照跟影片很強，而兩人是同職位，新人卻要求原PO要多練練，讓她無奈表示，「新人是可以這樣跟我講話的嗎？」

你也有嗎？主計總處公布「去年34%廠商加薪」 創24年新高

主計總處今（11）日發布廠商去年加薪狀況，2024年有33.9%廠商為員工加薪，加薪比率創2001年、24年以來最高；有...

阿聯酋6月23日辦理客艙機組員招募 月薪8.8萬元起

阿聯酋航空將於6月23日在台北辦理第二場邀請制（Invite Only）客艙機組員徵選活動。阿聯酋航空今年計畫於全球招募...

企業雇庇護員工 可領54萬元補助

庇護工場員工轉銜率成效不彰，難進入一般性職場就業，是長年未解問題。勞動部日前啟動「庇護性就業者就業力提升試辦計畫」，除見...

年資不中斷、給付不損失！5情況離開職場 勞工可續保勞保

勞保是在職保險，必須是實際從事勞動的勞工，由投保單位加保。勞動部盤點出5大情況，當勞工暫時未能繼續工作或離開職場時，勞保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。