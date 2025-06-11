出口強勁 主計總處：今年加薪廠商比率可望「創25年最高」

主計總處11日公布4月薪資統計指出，調查顯示今年已經或預計調薪的廠商比率達32.5%。主計總處表示，在出口強勁帶動下，今年調薪廠商比率可能還會再更高一點，有機會超越去年，創下近25年以來最高。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，去年有調薪的廠商比率33.9%，創2001年以來最高，至於今年，有22.3%廠商已調薪，另有10.2%也表示會在年底前調薪，合計今年會調薪的廠商比率為32.5%。

譚文玲還提到，由於仍有37.9%的廠商尚未決定今年是否調薪，依往年經驗，未決定的廠商裡，有些會因為營運情況優於預期而調薪，雖然下半年仍有美國關稅政策、新台幣匯率等不確定因素，但以目前強勁的出口看來，今年最終調薪的廠商比率，有機會超越去年。

此外，譚文玲指出，觀察2024年廠商調升經常性薪資優先考慮因素，在可複選情形下，比率最高為「員工個人表現」，占50%最多，其次就是「最低工資調整」，占39.2%，排名第三則是「營利狀況較佳」，占36.8%，再次之。

若與2023年比較，以「參考同業薪資水準或調薪情形」為優先考慮因素者增加2.3個百分點最多，「留住或吸引人才」亦增1.3個百分點。

至於調薪項目以調升底（本）薪占97.2%為最普遍，增加按月津貼與加給者占17.9%、放寬按月獎金發放條件或提高獎金額度占4.2%、增加按月獎金發放種類者占3.2%。