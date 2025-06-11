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4月實質月薪年增約1% 薪資成長速度連13個月「超過通膨」

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
行政院主計總處11日發布2025年4月全體受僱員工經常性薪資47,807元、年增3.22%。示意圖／聯合報系資料照
行政院主計總處11日發布2025年4月全體受僱員工經常性薪資47,807元、年增3.22%。示意圖／聯合報系資料照

行政院主計總處11日發布2025年4月全體受僱員工經常性薪資47,807元、年增3.22%，剔除物價因素，4月實質經常性薪資平均43,727元、年增1.16%，是近五年最大增幅，且薪資成長速度連13個月超過通膨

至於1~4月實質經常性薪資平均43,519元，年增0.9%，為四年來最大增幅。累計總薪資平均數則是增加3%，剔除物價後的每人每月實質總薪資則是增加0.82%，是連兩年正成長。可見隨著通膨降溫，受僱員工薪資成長終於逐漸超過通膨。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，工業及服務業平均經常性薪資是各行業的平均結果，1~4月經常性薪資平均數低於整體平均者包括住宿及餐飲業34,866元、其他服務業（如美容美髮及用品維修）36,553元、製造業45,484元，但當中的電子零組件製造業56,733元，還有專業科學及技術服務業57,903元、出版影音及資通訊業69,200元、金融及保險業71,260元，則為薪資較高的行業。

觀察今年前四月行業別經常性薪資變動情形，各行業多較上年成長，其中批發及零售年增3.76%、營建工程業年增3.73%、製造業亦年增3.66%。累計總薪資平均數部分，製造業因年終獎金及績效獎金發放較多，年增4.53%，其中電子零組件製造業增加5.86%。

在中位數部分，今年前四月實質經常性薪資中位數則為34,905元，年增0.82%。而今年1~4月女性全體受僱員工經常性薪資中位數為36,046元，男性為39,922元，若與上年同期比較，分別增加3.17%及3.27%。

今年1~4月未滿30歲者經常性薪資中位數為31,507元，後隨年增增長，薪資因工作經驗及專業程度的累積而提高，50至64歲者增至42,914元，至65歲以上者因包括退休後二度就業的員工，中位數降為38,754元。

前四月經常性薪資中位數隨教育程度提高而遞增，專科及大學程度者為40,339元，研究所程度者為65,927元。就近五年同期觀察，研究所程度者年增率高於其他教育程度者。

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