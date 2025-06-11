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關稅拉貨潮大爆發 4月電子零組件業加班工時「創46年新高」

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

行政院主計總處11日公布4月勞動供需市場相關指標，也公布製造業加班工時，受惠於AI需求強勁，及因應美國對等關稅拉貨需求，生產活絡影響，4月製造業加班工時17.8小時，年增1.6小時，為八年半新高，其中半導體所屬的電子零組件製造業4月加班工時27.9小時，年增3.4小時，更創近46年以來最高。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，今年前四月出口非常非常暢旺，因此1~4月工業及服務業每月平均加班工時8.6小時，製造業16.7小時，兩者同為近14年同期最高，而半導體所屬的電子零組件製造業26.5小時，更是衝上有統計以來最高。

加班工時也帶動加班費成長，4月加班費2,423元，為歷年同月新高，也是半年以來最高。今年前四月加班費平均為2,360元，較上年同期增加6.93%。

媒體關心川普4月2日宣布對等關稅，是否會因製造業拉貨，推升加班工時是否會繼續向上衝高？對此，譚文玲指出，當然希望持續下去，關稅造成需求端提早備貨是合理現象，現在就看關稅談判結果，如果90天過了之後，若真變成高關稅便會影響需求，下半年之後可能就不會像上半年這幾個月表現這麼好，倘若最後關稅並沒那麼高，影響需求端有限，也許變動就不至於太大。

4月全體受僱員工總工時平均為167小時，年增1.1小時，1~4月總工時平均為162.3小時，年減0.8小時。

4月底全體受僱員工人數為849.2萬人，月增2,000人，其中製造業增加3,000人最多，支援服務業增加2,000人次之，若與2024年同月底比較，亦增7萬人。1~4月受僱員工人數平均為849.2萬人，年增6.6萬人。

電子零組件 關稅 美國 拉貨 工時 川普 加班

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