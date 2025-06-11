快訊

最靠近震央！6.4強震弄歪電桿 豐濱鄉長開車中整車狂晃：以為爆胎

震源深度30公里！花東規模6.4地震獨立事件 氣象署20時親說明

屏東三地門海神宮水域傳溺斃 3男送醫不治

美國關稅拉貨潮 前4月電子零組件業「加班工時創新高」

中央社／ 台北11日電

美國總統川普關稅政策帶動廠商拉貨潮，推升加班工時主計總處表示，今年前4月製造業加班工時達16.7小時，創近14年同期最高，其中累計今年前4月電子零組件製造業的加班工時達26.5小時，寫下民國69年有統計以來新高紀錄。

主計總處統計，4月全體受僱員工加班工時平均為8.9小時，年增0.4小時；1至4月加班工時平均為8.6小時，同樣年增0.4小時，前4月的加班工時寫下近14年以來同期最高。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，受美國對等關稅的影響，廠商拉貨潮挹注生產和出口，因此帶動加班工時成長，今年4月製造業加班為17.8小時，為8年半以來新高紀錄，年增1.6小時；今年前4月製造業加班工時16.7小時，創近14年同期最高。

進一步觀察中分類行業，今年4月電子零組件製造業加班27.9小時，為民國69年6月以來最高加班時數，也是將近46年新高紀錄，年增3.4小時。累計今年前4月電子零組件的加班工時達26.5小時，寫下民國69年有統計以來最高紀錄。

譚文玲表示，4月工業服務業加班費為新台幣2423元，創歷年同期新高，也是自去年11月統計，半年以來的最佳表現。

電子零組件 關稅 美國 拉貨 工時 加班 主計總處

延伸閱讀

市場風險偏好回溫 多重資產基金將是靈活投資布局關鍵

美防長：印太是優先戰區 中國積極演練入侵台灣

第一金投信：下半年台股挑戰年初高點 續漲空間可期

川普扳回一城 美國法院裁准可暫時續推全球關稅政策

相關新聞

4月實質月薪年增約1% 薪資成長速度連13個月「超過通膨」

行政院主計總處11日發布2025年4月全體受僱員工經常性薪資47,807元、年增3.22%，剔除物價因素，4月實質經常性...

新人愛炫耀、吹噓自己「無所不能」 網曝1招解法：讓他能者多勞

新鮮人通常給人一種工作經驗很不熟悉，但卻很客氣的印象。日前有位女網友抱怨，一名新人才剛來3個月，講話卻很高傲臭屁，常常吹噓自己的設計得獎很多，拍照跟影片很強，而兩人是同職位，新人卻要求原PO要多練練，讓她無奈表示，「新人是可以這樣跟我講話的嗎？」

你也有嗎？主計總處公布「去年34%廠商加薪」 創24年新高

主計總處今（11）日發布廠商去年加薪狀況，2024年有33.9%廠商為員工加薪，加薪比率創2001年、24年以來最高；有...

阿聯酋6月23日辦理客艙機組員招募 月薪8.8萬元起

阿聯酋航空將於6月23日在台北辦理第二場邀請制（Invite Only）客艙機組員徵選活動。阿聯酋航空今年計畫於全球招募...

企業雇庇護員工 可領54萬元補助

庇護工場員工轉銜率成效不彰，難進入一般性職場就業，是長年未解問題。勞動部日前啟動「庇護性就業者就業力提升試辦計畫」，除見...

年資不中斷、給付不損失！5情況離開職場 勞工可續保勞保

勞保是在職保險，必須是實際從事勞動的勞工，由投保單位加保。勞動部盤點出5大情況，當勞工暫時未能繼續工作或離開職場時，勞保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。