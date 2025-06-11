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新人愛炫耀、吹噓自己「無所不能」 網曝1招解法：讓他能者多勞

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨新人很愛炫耀，多數人建議她別管太多。示意圖／Ingimage
一名女網友抱怨新人很愛炫耀，多數人建議她別管太多。示意圖／Ingimage

新鮮人通常給人一種工作經驗很不熟悉，但卻很客氣的印象。日前有位女網友抱怨，一名新人才剛來3個月，講話卻很高傲臭屁，常常吹噓自己的設計得獎很多，拍照跟影片很強，而兩人是同職位，新人卻要求原PO要多練練，讓她無奈表示，「新人是可以這樣跟我講話的嗎？」

原PO在Dcard發文表示，公司來了一位新人，才來三個月左右，原本看起來很客氣，但聊天講話時，會有種高傲、臭屁的感覺，而且他跟原PO兩人的職位平等，都是設計相關的，卻很愛炫耀「我得獎的獎多到可以丟垃圾桶，拍照、剪影片很強」，甚至跟原PO說「妳要再練練」。

原PO無奈表示，「因為大主管曾說過我照片照得不好，但一個新人可以這樣跟我講話嗎？而且新人一直說『要不是這工作離家很近，他才不來，還不如去台北』，連主管也不敢講新人，新人的學校也不是很頂尖的，不知哪來的自信」。

文末，她拋問，「我不知道怎麼跟他應對，實際上可能影片跟照相我是弱了一點，但插畫跟周邊設計創意搞不好我還比較高，總之這新人這樣講話是可以的嗎？」

文章曝光後，多數網友安慰原PO，「無關新人，這種人待久了就會變成職場臭蟑螂」、「這樣其實很好，有工作就推他頭上，讓他知道能者多勞」、「不用理會，反正主管也不敢說他，妳就靜靜看他裝就好」、「妳做妳的工作，因為妳對他反感，其他人也會」、「乾脆不要帶他啊，反正他很厲害」、「妳就聽聽笑笑即可，看他是否真的很厲害」、「比來比去也比不完，每個月錢有到帳就好」。

職場 新人

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