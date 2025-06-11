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你也有嗎？主計總處公布「去年34%廠商加薪」 創24年新高

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
主計總處調查，2024年全球經濟穩健，人工智慧及高效能運算等新興科技應用擴增，內需市場熱絡，33.9%廠商加薪，比例創24年最高。圖為信義區上班族。圖／本報資料照片
主計總處調查，2024年全球經濟穩健，人工智慧及高效能運算等新興科技應用擴增，內需市場熱絡，33.9%廠商加薪，比例創24年最高。圖為信義區上班族。圖／本報資料照片

主計總處今（11）日發布廠商去年加薪狀況，2024年有33.9%廠商為員工加薪，加薪比率創2001年、24年以來最高；有被調升經常性薪資員工人數則達40.2%，則創2011年、14年來最高。其中金融及保險業高達74.9%都有加薪，比率居各行業之冠。至於今年至3月底已經調升或預計調升經常性薪資（不含年資晉級加薪）廠商占32.5%，另有10.2%表示會在今年年底前調薪，估今年會加薪廠商達42.7%。

主計總處調查2024年工業及服務業經常性薪資調升情形，調薪統計是根據「2024年事業人力僱用狀況調查」統計結果，反映工業及服務業部門事業單位2024年調薪及2025年計劃調薪情形。此處調薪指的是指增加每月經常性薪資，即包括底薪、按月發給津貼與加給，或放寬按月獎金發放條件或提高獎金額度、增加按月獎金發放種類等，但不含年資晉級、取得較高學歷或證照之薪資調整（簡稱「年資晉級加薪」）。

主計總處指出，2024年全球經濟穩健，人工智慧及高效能運算等新興科技應用擴增，內需市場熱絡，工業及服務業調升經常性薪資廠商占33.9%，較2023年增加3.2個百分點，調薪人數50%（含）以上比率有23.4%，另外10.4%調薪人數不及半數。如果以員工人數計算，有被調升經常性薪資的員工人數40.2%，較2023年增加2.2個百分點。若加計年資晉級加薪情形，調升薪資的廠商占38.4%，調升薪資的員工人數占45.0%。

去年工業部門調升經常性薪資廠商36.5%，高於服務業部門32.8%。若加計年資晉級加薪情形後，工業部門為41.5%，也高於服務業部門的37.2%。調升經常性薪資的員工人數比率方面，工業部門為46.8%，高於服務業部門的 35.8%。

各行業調薪廠商比率以金融及保險業74.9%最高，製造業、電力及燃氣供應業、礦業及土石採取業都超過4成。如果以被調薪人數比率觀察，以電力及燃氣供應業93.9%最高，金融及保險業、礦業及土石採取業、製造業均逾5成，而營建工程業、不動產業則均不及2成5。

去年工業及服務業廠商調升經常性薪資優先考慮因素以「員工個人表現」占50.0%最多，其次為「最低工資調整」占39.2%，「營利狀況較佳」占36.8%再次。與2023年比較，以「參考同業薪資水準或調薪情形」為優先考慮因素者增加2.3個百分點最多，「留住或吸引人才」亦增1.3個百分點。

至於調薪項目以調升底（本）薪占97.2%最為普遍，增加按月津貼與加給者占17.9%、放寬按月獎金發放條件或提高獎金額度者占4.2%、增加按月獎金發放種類者占3.2%。

至於今年加薪狀況，截至3月底，2025年工業及服務業廠商已經調升或預計調升經常性薪資（不含年資晉級加薪）者占32.5%，其中已經調薪者占22.3%，調幅以3%至未滿6%者占18.1%居多；預計於今年年底前調升者占10.2%，其中調幅已定者占3.4%，調幅未定者占6.9%。另未決定及不調整的廠商比率分別為37.9%及29.6%。

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