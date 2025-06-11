快訊

中職／陳傑憲經歷風波婉拒開球 蘇泰安：他始終正面面對

交通部正式宣布！台鐵董事長、高鐵董座、觀光署長出爐 由這3人接任

洛杉磯衝突升級！為何川普急迫需要一場勝利？

阿聯酋6月23日辦理客艙機組員招募 月薪8.8萬元起

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
阿聯酋航空重返台北招募客艙機組員。阿聯酋航空提供
阿聯酋航空重返台北招募客艙機組員。阿聯酋航空提供

阿聯酋航空將於6月23日在台北辦理第二場邀請制（Invite Only）客艙機組員徵選活動。阿聯酋航空今年計畫於全球招募5,000名客艙機組員，支持其全球業務拓展。阿聯酋航空客艙機組員可獲得每月新台幣88,000元起 （約10,802迪拉姆）的免稅薪資，並享有包括但不限於年度獎金、配備齊全的員工宿舍、上下班交通接駁服務、年假與機票等多樣福利。

阿聯酋航空指出，即將在6月23日在台北辦理第二場邀請制（Invite Only）客艙機組員徵選活動。有志加入阿聯酋航空客艙機組員團隊的人才，可盡早於招募網站瞭解更多職務內容並完成線上報名程序，以利相關單位留有充裕時間進行評估。

阿聯酋航空表示，所有新進客艙機組員將前往杜拜接受為期八週的密集培訓。阿聯酋航空客艙機組員可獲得每月新台幣88,000元起 （約10,802迪拉姆）的免稅薪資，並享有包括但不限於年度獎金、配備齊全的員工宿舍、上下班交通接駁服務、年假與機票等多樣福利。親友亦能享有機票折扣。

阿聯酋航空 機票 新台幣

延伸閱讀

立榮航空砸130億採購19架ATR！ 2027起交付、2032年全面換新

立榮航空將購買19架ATR 72-600 強化國內航線服務

妙齡女考慮嫁37歲男 網揪一盲點嘆恐是「控制狂母+媽寶男」

年薪百萬元已成基本條件？ 上班族焦慮：我每個月僅拿到38K

相關新聞

阿聯酋6月23日辦理客艙機組員招募 月薪8.8萬元起

阿聯酋航空將於6月23日在台北辦理第二場邀請制（Invite Only）客艙機組員徵選活動。阿聯酋航空今年計畫於全球招募...

企業雇庇護員工 可領54萬元補助

庇護工場員工轉銜率成效不彰，難進入一般性職場就業，是長年未解問題。勞動部日前啟動「庇護性就業者就業力提升試辦計畫」，除見...

年資不中斷、給付不損失！5情況離開職場 勞工可續保勞保

勞保是在職保險，必須是實際從事勞動的勞工，由投保單位加保。勞動部盤點出5大情況，當勞工暫時未能繼續工作或離開職場時，勞保...

巨嬰百百款…問穿著不罕見 她再揭新鮮人「帶上媽媽」陪面試

人資在面試新鮮人前，會先提醒注意事項與要攜帶的物品、證照。不過日前有位公司老鳥無奈表示，上周有位25、26歲左右的面試者，居然帶著媽媽...

年薪百萬元已成基本條件？ 上班族焦慮：我每個月僅拿到38K

人人都想要達到年薪百萬元，不過現在年薪百萬已經成「基本條件」了嗎？日前有位網友表示，他是文組畢業，月薪3萬8千元，身旁年薪破百萬的人告訴他「現在百萬年薪是基本」，讓他直呼「好焦慮」。

光靠高薪不夠看！YZ世代最在意的五大求職關鍵、公司福利一次看

想吸引年輕人投履歷，別再只靠薪水！從職涯發展、工作氛圍到彈性工時，這些貼近生活的職場條件，才是新鮮人求職最重視的關鍵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。