阿聯酋6月23日辦理客艙機組員招募 月薪8.8萬元起
阿聯酋航空將於6月23日在台北辦理第二場邀請制（Invite Only）客艙機組員徵選活動。阿聯酋航空今年計畫於全球招募5,000名客艙機組員，支持其全球業務拓展。阿聯酋航空客艙機組員可獲得每月新台幣88,000元起 （約10,802迪拉姆）的免稅薪資，並享有包括但不限於年度獎金、配備齊全的員工宿舍、上下班交通接駁服務、年假與機票等多樣福利。
阿聯酋航空指出，即將在6月23日在台北辦理第二場邀請制（Invite Only）客艙機組員徵選活動。有志加入阿聯酋航空客艙機組員團隊的人才，可盡早於招募網站瞭解更多職務內容並完成線上報名程序，以利相關單位留有充裕時間進行評估。
阿聯酋航空表示，所有新進客艙機組員將前往杜拜接受為期八週的密集培訓。阿聯酋航空客艙機組員可獲得每月新台幣88,000元起 （約10,802迪拉姆）的免稅薪資，並享有包括但不限於年度獎金、配備齊全的員工宿舍、上下班交通接駁服務、年假與機票等多樣福利。親友亦能享有機票折扣。
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