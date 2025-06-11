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企業雇庇護員工 可領54萬元補助

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

庇護工場員工轉銜率成效不彰，難進入一般性職場就業，是長年未解問題。勞動部日前啟動「庇護性就業者就業力提升試辦計畫」，除見習期間可領工作培訓行政管理及輔導費、職場見習訓練補助，正式僱用後，企業還能領取最高各廿七萬元的僱用補助、職場適應輔導費。

不過心路基金會事業處長溫德風認為，計畫很有誠意，但仍沒打到痛點，身心障礙就業的供給點從來都不是問題，而是企業需求端，若企業不開職缺，光培訓能進入一般職場的庇護員工也沒用，關鍵仍在企業聘雇意願。建議應直接修法提高企業進用身心障礙者比率，或找出替代性就業方案。

目前全台庇護工場一六三家，庇護性員工二○六一人，去年轉銜率百分之三點八四，轉銜九十三人次，庇護工場轉銜率明顯偏低。為此，勞動部以就業基金編列三千萬預算，推動「庇護性就業者就業力提升試辦計畫」，試辦至今年底。

勞動部勞動力發展署身特組長劉玉儀說，試辦計畫將庇護工場功能轉向職能培訓，設立最長廿四個月的轉銜輔導期，新增轉銜就服員角色，陪同見習職場訓練、視情況調整見習時數等。

職場 庇護工場 勞動部

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