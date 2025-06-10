年資不中斷、給付不損失！5情況離開職場 勞工可續保勞保

勞保是在職保險，必須是實際從事勞動的勞工，由投保單位加保。勞動部盤點出5大情況，當勞工暫時未能繼續工作或離開職場時，勞保仍可繼續加保、累積年資。

勞動部勞動保險司司長陳美女指出，被保險人參加勞工保險後有下列情形，得向勞工保險局申請繼續加勞保：包括(ㄧ)應徵召服兵役；(二)依性別平等工作法規定，辦理育嬰留職停薪；(三)因傷病請假致留職停薪，普通傷病未超過1年，職業災害未超過2年者。

陳美女說，上述三種情況屬於還在職，並未真的退出職場。據今年3月統計，服兵役期間繼續加保者460人，因傷病、職災留職停薪者，還繼續加保的勞工有1033人，留停期間，只要勞工表達想繼續加保，雇主不得拒絕。

至於已經離開公司，仍可繼續投保的情況為：(四)勞保年資合計滿15年且經裁減資遣者，得自願繼續參加勞工保險，至符合請領老年給付之日止；(五)於職業災害醫療期間終止勞動契約並退保者，得自願繼續參加勞工保險，至符合請領老年給付之日止。

陳美女解釋，如果勞保年資已經滿15年，卻被公司資遣，但還沒能請領老年給付，勞工可繼續自行加保，並負擔8成保費，另2成由政府負擔。假設期間勞工另謀他職，兩年內都還能以原公司的投保薪資加保。截至今年3月，有8107人以此形式續保。

若因職災離開公司，還想再繼續加保者，政府前兩年負擔8成保費，勞工負擔2成，第三年則改為各付5成。統計至3月的人數為783人。

勞動部表示，被保險人於繼續加保期間，除可持續累計勞工保險年資，及上述（四）和（五）兩種情形不得請領勞保傷病給付外，如發生生育、失能或死亡等保險事故，得依規定請領勞保相關保險給付；職災勞工醫療期間退保職業保險，並續保勞保者，續保期間仍得請領同一職業傷病及其引起疾病的職業災害醫療、傷病、失能或死亡給付。

如欲進一步瞭解申請手續或應備書件等資訊，可於勞工保險局網站查詢（https://www.bli.gov.tw/0000106.html）。