巨嬰百百款…問穿著不罕見 她再揭新鮮人「帶上媽媽」陪面試

人資在面試新鮮人前，會先提醒注意事項與要攜帶的物品、證照。不過日前有位公司老鳥無奈表示，上周有位25、26歲左右的面試者，居然帶著媽媽一起陪同面試，讓人跌破眼鏡。

一名女網友在Dcard發文表示，她最近聽到同事說，有位25、26歲左右的新鮮人由媽媽陪同面試，雖然媽媽在外面等，但已經讓她跌破眼鏡了。

此外，原PO提到，還聽說很多新鮮人在面試前會問人資「要穿什麼來面試」，以及其他特別言論，讓原PO好奇「想問大家有遇過什麼特別的面試巨嬰嗎？」

她補充說明，公司遇過很多詢問「穿什麼來面試的人」，人資回覆「穿正裝即可」，這些新鮮人還會問「要多正裝」、「要穿什麼顏色、要皮帶嗎？要穿皮鞋嗎？」讓原PO無奈「這種就沒有問的必要了」。

文章曝光後，有網友回應「我有遇過錄取後，馬上帶自己媽媽來看公司的新鮮人」、「如果是媽媽陪女兒面試，我覺得還好吧」、「我的確也覺得問人資這種問題，給人觀感不好，這種事情Google就好」、「媽媽陪面試真的很奇怪」。