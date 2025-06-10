推庇護工場轉型 勞動部試辦助員工銜接一般職場

打破庇護工場封閉印象，勞動部啟動庇護性就業者就業力提升試辦計畫，將協助就業能力較佳的庇護性就業者進入一般職場，更將提供就業獎勵，每人最高新台幣18萬元。

根據統計，全台目前有163家庇護工場，長期以來為身心障礙者的重要就業據點，但監察院過去曾發布調查報告指出，庇護工場營運常遭困境，員工也常處於封閉性的工作職場，且工作報酬普遍偏低、轉銜進入一般職場就業成效也不理想，勞動部長久以來卻未檢討並有效解決。

為了打破庇護工場封閉印象並推動轉型，勞動部近期啟動「庇護性就業者就業力提升試辦計畫」，首度整合庇護工場、雇主與地方政府資源，盼協助就業能力較佳的庇護性就業者進入一般職場穩定就業。

勞動部勞動力發展署身心障礙者暨特定對象就業組長劉玉儀告訴中央社記者，計畫將先以6人以上的庇護工場為試辦對象，先由職業重建個案管理員針對庇護性就業者進行職業能力評估等，並訂定轉型服務的計劃，後續會視其職場實習適應狀況提供職務再設計等服務，並從就業端媒合就業、追蹤並給予就業支持。

劉玉儀也說，庇護生在職場見習時，可能採部分時間至企業見習、部分時間回到庇護工場的模式，逐步拉高實習比重，並依個案適應狀況進行調整。

鼓勵個案參加職場見習訓練，此計畫也提供補助，劉玉儀說，會按照個案參加職場見習訓練時數，並依個案前6個月產能核薪平均時薪核實補助，每月最高補助60小時，最長補助24個月，且也提供轉銜成功補助，全時工作者每月補助1萬元，部分工時者每月補助5000元，最長補助18個月。

另外，計畫也明訂個案轉銜至一般職場就業後，必須依其需求，運用實體、電話訪視、電子通訊軟體或其他形式提供支持性輔導，部分工時者為就業6個月內70小時，全時工時者為就業後6個月內至少100小時的職場密集輔導，就業6個月後每週至少1次的追蹤輔導訪視，最長12個月。

對於庇護工場與雇主端，劉玉儀說，庇護工場也可申請臨時人力薪資補助、工作培訓行政管理費與個案轉銜成功補助及庇護就服員輔導費等，企業若提供職場見習、體驗、就業機會，或參與職場輔導也可申請補助。

劉玉儀說，試辦計畫也考量家長跟庇護員工顧慮並保留退場機制，避免庇護性就業者「出去就回不來」的疑慮，希望透過計畫讓具能力的庇護性就業者順利銜接開放職場，也為更多有需求的新進庇護生挪出資源空間。