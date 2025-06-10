1111人力銀行副總張雅婷管理心法 授權分工與共好價值

「效率溝通很重要」！深諳職場趨勢變化的1111人力銀行副總經理張雅婷的管理風格自然很跟得上時代腳步，她表示，制度管理、減少會議、尊重專業，並充分授權主管，是她面對每日忙碌工作，做好時間管理又能與同事溝通無阻所掌握的要訣。

作為管理者，除了具備專業領域的能力外，張雅婷指出，能否「正確識人」同樣重要，她給予同仁犯錯的空間，但底線就是不能說謊，而且絕對不允許搞小團體。張雅婷更強調，人品比能力重要，願意學習是她最欣賞的同仁特質。

奇美集團創辦人，則是張雅婷最欣賞的企業家。張雅婷指出，許文龍的「釣魚哲學」，強調即使自己釣最多，還是要想辦法讓大家都釣到魚，這樣所有人才都會快樂也就是「共好」或「利益分享」，對員工以及合作夥伴都是雙贏，而這樣的領導風格，也深深影響著她。

張雅婷還提到，敞開心懷、公平透明、向下學習、有效溝通，是她的一貫處世哲學。同時她也特別分享《零與無限大：許文龍幸福學》一書。張雅婷指出，這本書讓她學習到授權分工與共好的價值，希望身邊的同仁都好，大家才能更有凝聚力，把事情做對做好，工作團隊不斷成長進步，對應到個人的職涯之路才能走得又長又遠。

儘管美國總統川普關稅戰攪亂全球經濟情勢，接下來對就業市場也可能帶來衝擊，除了需因應短期震盪與波動外，若以長期觀察來看，張雅婷則提醒，台灣就業市場正面臨「人才供需失衡」、「老齡化與少子化」、「國際競爭加劇」，及「就業市場結構轉型壓力」四大挑戰，不可不慎。

張雅婷指出，首先是人才供需失衡，儘管高科技產業蓬勃發展，但人才缺口問題日益嚴重。許多企業面臨無法找到符合需求的專業人才的困境，特別是在人工智慧、數據分析和軟體開發等領域。此外，部分傳統行業因自動化而出現結構性失業，增加了勞動市場的壓力。

張雅婷提醒，與此同時，台灣也正面臨人口老齡化和少子化的雙重挑戰，勞動人口比例持續下降，可能導致人力資源不足，進一步影響經濟發展。未來，企業可能在更多地方需要依賴自動化技術和外籍勞工來填補缺口。

張雅婷還提到，全球化雖帶來了更多的商機，但也讓台灣企業面臨更大的競爭壓力。尤其是在科技領域，台灣需要與美國、中國等主要經濟體爭奪市場份額和技術優勢。此外，跨國企業對於人才的需求增加，皆可能導致台灣優秀人才外流。

此外，張雅婷也說，新興技術的應用可能導致部分傳統行業逐漸被淘汰。例如，零售業因電子商務的興起而大幅轉型；製造業因自動化而減少了對基層人力的需求，這些變化對部分勞工階層形成挑戰，但危機也是轉機。建議政府和企業應合作投資教育與技能培訓，加強 STEAM教育（科學、科技、工程、藝術、數學五大領域組成），幫助勞工提升數位技能。

身處高壓的管理職，平日忙於工作的張雅婷也特別分享她的二大紓壓方式。一是假日帶著孩子們，去不同地方看看風景以及人文特色，觀察各地區老街市集小販的特色，有時也能給她帶來不同的待人處世靈感。另外，她的自家陽台有一處開心農場，專門種植可食用的辣椒、九層塔，張雅婷說，看著葉子愈長愈茂盛翠綠，細心呵護的小辣椒逐漸長大，心理就充滿了成就感，每當心情煩悶時，她就會去看看她用愛灌溉的開心農場，鬆鬆土、澆澆水就很療癒身心。