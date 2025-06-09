年薪百萬元已成基本條件？ 上班族焦慮：我每個月僅拿到38K

人人都想要達到年薪百萬元，不過現在年薪百萬已經成「基本條件」了嗎？日前有位網友表示，他是文組畢業，月薪3萬8千元，身旁年薪破百萬的人告訴他「現在百萬年薪是基本」，讓他直呼「好焦慮」。

一名網友在Dcard發文表示，最近看到自己的薪水就感到很焦慮，因為身邊很多朋友年薪都破百萬，而他自己是文組畢業，月薪只有3萬8千元，且朋友告訴他「現在百萬年薪已經是基本」。

不過文章曝光後，許多網友安慰原PO，「跟自己圈內比較就好，不然會氣死」、「年薪百萬是基本？你知道2025年薪資中位數是3萬7千元嗎？」、「其實年薪70萬元是中高收入者了」、「人比人氣死人，我覺得根本不能用薪水來比較」、「看看人力銀行就有答案」、「文組如果往外商的大公司走，其實薪水很容易破年薪百萬」、「薪水固然重要，但也可以靠投資提升收入」。

先前《聯合報》也有報導，1111人力銀行「上班族加薪現況調查」顯示，有91.3%上班族不滿意目前的薪資待遇，而近一步詢問「今（2025）年上半年度有可能被加薪嗎？」有18.5%表示已經加薪了，平均加薪2300元，有14.8%樂觀表示「有機會加薪」，另外66.7%上班族透露「今年加薪無望」。

而沒有加薪的原因，包含公司沒有定期調薪制度、公司獲利不佳，以及部門有潛規則、加薪永遠輪不到我等等，因此若要讓每月收入提升，除了仰賴薪水外，投資理財也不失為一個方法。