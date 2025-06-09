朴子就業中心畢業季5場徵才 職缺近半不限學經歷

人人都想要達到年薪百萬元，不過現在年薪百萬已經成「基本條件」了嗎？日前有位網友表示，他是文組畢業，月薪3萬8千元，身旁年薪破百萬的人告訴他「現在百萬年薪是基本」，讓他直呼「好焦慮」。

2025-06-09 15:11