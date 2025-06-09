朴子就業中心畢業季5場徵才 職缺近半不限學經歷
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心6月畢業季節規劃辦5場無紙化徵才活動，邀科技、服務及製造業等產業參與，職缺近5成不限學經歷，助待業或社會新鮮人順利進職場。
朴子就業中心今天發布新聞稿表示，11日、12日、16日、20日與25日規劃無紙化徵才活動，鼓勵有意求職民眾先到「台灣就業通」網站完成會員註冊與報名作業，可有效縮短現場面試等候時間。
朴子就業中心說，5場次徵才活動邀科技、服務及製造業等指標性廠商，涵蓋技術、生產、行政、門市服務與品管等工作，釋出職缺近5成不限學經歷，大幅降低青年族群及轉職者就業門檻，更有利於初次尋職社會新鮮人順利進職場。
另據勞動部最新統計，職涯方向未明確為大多數青年求職過程共同難題，其中居住偏遠地區青年由於資源相對匱乏，對職涯方向迷惘情況更嚴重。
朴子就業中心主任張春美說，朴子就業中心培訓5名就業服務員取得「國際生涯發展諮詢師」證照，採「機動式擴點」模式，深入偏鄉社區協助民眾釐清職涯方向並順利求職。
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