光靠高薪不夠看！YZ世代最在意的五大求職關鍵、公司福利一次看

別再以為「薪水開高一點、獎金多發一點」就能穩穩綁住年輕人！對出生於1981到2010年間的Y、Z世代來說，一份工作值不值得留下，不只看錢包鼓不鼓，更看能不能活得像個人、有沒有時間喘氣、還能不能繼續追夢。所以如果只想靠年終、分紅來打動年輕人，恐怕只能繼續苦惱：「人怎麼一直走？」

為了搶才留人，有些企業早就升級玩法，祭出「每月一週週休三日」、「海外辦公」甚至是「專屬接駁車」等創新福利，用貼近需求的待遇打出漂亮一仗，不只讓新鮮人履歷投好投滿，也讓老鳥心甘情願留下來拚。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點出YZ世代最在意的五大求職關鍵，並揭露最能打中他們內心的五大公司福利，一起看看哪些公司走在前面，讓新世代擁有理想生活！

年輕人怎麼挑工作？錢要賺 自我實現也追求

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

NO.1 薪資待遇、調薪幅度

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薪資不只是養活自己，更是能力被肯定的象徵。起薪有誠意，才有被看見的感覺；調薪有制度，才有繼續努力的動力。

像是影音企劃這類職務，根據104薪資情報顯示，工作1至3年平均月薪約為4.1萬，不過也有公司開出更有競爭力的條件，例如Relove的資深影音廣告腳本專員職缺，工作經歷一年以上，底薪就從5.5萬起跳，並會依年資與作品表現調整，還有績效獎金與年度調薪機制，這樣的制度不只撐住生活，也讓未來多了期待。

NO.2 公司福利

示意圖／Freepik

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除了薪資條件，公司福利也是年輕人相當關注的重點。對他們來說，福利早就不是錦上添花，而是實實在在影響生活餘裕、決定能否長久發展的重要價值，也因此高居考量的第二名。正因為如此，現在的企業福利也越來越進化，三節獎金、零食櫃、彈性上下班雖然是基本盤，但真正吸引年輕世代目光的，還是那些能享有安排自由、讓工作更有彈性的驚喜福利，或是誘人的產品津貼等。

像2024年，台積電推出「全球彈性福利計畫」，全球每位正職員工每年都可獲得約美金250元（依照當時匯率約新台幣8,000元）的福利點數。這些點數可在醫療與保險、家庭照顧、健康生活、個人發展與公益活動四大類別中，自由選擇符合自身需求的項目申請兌換。

關於員工的幸福感，Relove可說是狂撒福利不手軟，像是每月有一週是週休三日，多出來的一天，想補眠、出門走走或單純放空，都隨你自由安排。公司也鼓勵員工走出辦公室，多看看世界，透過放鬆和探索，重新充電、激發靈感。

另一亮點則是「海外辦公」；近兩年，Relove帶員工直接飛去峇里島待兩個禮拜，機票、住宿、餐食公司全包，讓你一邊吹海風、一邊處理公事，累了還能跳進泳池，這樣的上班方式讓不少網友羨慕直呼，「幸福企業都在台北嗎」、「員工福利也太好！想去上班」。

NO.3 成長、發展機會

從小浸潤在資訊洪流裡的年輕世代，看待工作如同不斷「升級打怪」的挑戰；一旦停滯不前，就覺得自己卡關，對職務發展性的在意，其實正是因為害怕失去競爭力、被時代拋下。

近日，yes123公布的「網路世代職涯規劃與畢業恐慌症調查」顯示，在第一份工作的主要考量條件中（可複選），除了薪資與興趣，第三個就是職務發展性（57.1%）；對他們來說，學到東西、持續進化，才是面對瞬息萬變世界的底氣。

對年輕人來說，工作不該只是例行公事，更該是挑戰與成長的機會。因此，他們更期待公司能提供專案參與、部門輪調、內部培訓等實質機會，讓他們看見明確的成長路徑；有人也直白說：「趁年輕的時候可以頻繁嘗試」，因為持續學習是跟上世界腳步的必要條件。

NO.4 工作氣氛

示意圖／Pexels

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上班已經夠忙了，還要勾心鬥角真的太累，誰想每天走進辦公室都像誤闖八點檔片場？對新鮮人來說，職場氣氛、同事好不好相處、主管帶人方式，都是他們超在意的眉角。

有網友說：「老實說跟同事不合是最痛苦的」、「有好主管，工作上會非常順利」；也有不少人坦言，曾遇過被冷落、被排擠的情況，每天上班都是煎熬。

他們重視的是單純好溝通的工作文化，畢竟，在讓人安心的環境裡，才能真正發揮實力。

NO.5 準時下班

台灣長期盛行加班文化，源自「努力=忠誠」的傳統觀念，也因為責任制被濫用、人力不足、管理鬆散，以及生活成本壓力，讓員工超時工作成了常態。

不過，這群YZ世代正逐步翻轉這樣的氛圍；與其被時間綁架，他們更重視效率，講求公私分明、拒絕不合理加班，認為該做的事就該在工作時間內完成，下班後就還給生活。

有網友分享，過去年輕人常自願留下來學習；現在的人多半時間一到就準時離開，不是去社交，而是回家打電動，就算有加班費也不多留。這樣的轉變引發討論，有人直言：「學東西？ 還是當奴隸？先搞清楚」、「準時下班才能有好的生活品質啊」。

對他們來說，下班後是學習、休息、放空的時間，這些私領域的滋養，反而讓他們在工作時更有活力。

企業福利大升級！它們讓員工捨不得走？

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

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位居YZ世代求職最在意第二名是「公司福利」， 究竟是哪些福利，讓人甘願早起上班、長期續約、甚至朋友詢問就會大推的公司？ 從假多、錢多，到吃飽、顧健康，這些你以為是加分，其實是留才關鍵。現在就一起來看看，大家最在意的「夢幻公司福利」到底有哪些？

NO.1 教育培訓、進修補助

示意圖／Freepik

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對年輕人來說，最害怕的莫過於「競爭力不夠」。他們渴望持續學習與成長，因此若公司能提供課程、學位補助或在職訓練，就如同為員工升級裝備、能力加點，戰鬥力瞬間提升。有網友認為，「進修是為了知道新方向，增加拓展可能」。以PChome為例，若員工在職期間經公司核准，至教育部認可的公私立大學研究所攻讀與其職務相關的碩士學位，公司就會提供進修補助，鼓勵員工不斷精進，與時俱進。

NO.2 年終、三節禮金

談到公司什麼福利最吸引人，有網友點名「年終三節，正常上下班，固定調薪」、「年終+獎金+休假」這種最實在。

對職場新鮮人來說，除了固定薪水，那些讓人期待的「額外收入」，更是生活中的小確幸，像是年終分紅、開工紅包、三節禮金或禮品，不只是多一筆收入，也是一種「辛苦被看見」的肯定。領到獎金的那一刻，成就感滿滿，也更有動力迎接下一個挑戰。

NO.3 員工旅遊、旅遊補助

示意圖／Freepik

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對數位原住民來說，生活不只為了工作，他們重視彈性、追求體驗，員工旅遊不只能放鬆充電，還能拉近彼此距離，讓工作夥伴變成旅伴，回憶變成動力，網友認為，「老闆跟同事都超好就好讚」。

NO.4 分紅、績效獎金

分紅和績效獎金，無疑是最讓人有感的即時回饋。比起空泛的願景或遙遠的承諾，YZ世代求職者更重視眼前的努力能否被看見、是否能獲得實質肯定。年終分紅象徵著全年績效被認可，而績效獎金則提供了持續投入的動力與成就感。有網友直言：「科技業的分紅真的超重要，是續留的關鍵！」這類即時且具體的獎勵，正是企業留才的關鍵武器之一。

NO.5 彈性上下班

厭倦通勤尖峰、被死板工時綁架？彈性上下班就是你的神隊友，網友認為，「我覺得這年頭，彈性上下班這件事情，每個公司都應該要有！」

不只能避開塞車，還能依照作息調整節奏，早鳥夜貓都能高效發揮。看醫生、處理家務也更彈性，不必再硬擠時間，生活更順、壓力更少。

每天多出30分鐘！這種公司福利讓人超羨慕

這麼多讓人心動的福利，究竟在員工眼中是怎樣的感受呢？有Relove員工於Threads分享「進公司才知道的事」，從專車接送、午餐招待，到冰箱酒櫃任你小酌、配按摩椅的200坪絕美辦公室，貼文至今累積超過18萬次瀏覽，引發不少關注。

除了許多網友直呼羨慕、想投履歷，不少員工也跳出來留言補充，「老闆很重視我們的身心靈健康！」「有專車接送方便很多～每天至少節省30分鐘」、「重點是老闆一天到晚叫我們多出國休息走走，懷疑老闆不想看到我們」。

LINE同樣重視員工的幸福感，其辦公空間設計多元，從吊籃藤椅、咖啡店般的座位區到遊戲區應有盡有，還有健康檢查、企業按摩師服務，以及優於勞基法的年假，讓員工能在工作與生活中取得真正的平衡。

從薪資制度、彈性工時到海外辦公與旅遊補助，不少公司努力設計出貼近YZ世代需求的工作方式；對重視自主與生活平衡的年輕人來說，這不只是工作，更是一種可以兼顧成長與生活的選擇。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年05月13日至2025年05月12日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『求職條件』、『公司福利』關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1）作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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