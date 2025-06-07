南市府暑期工讀釋125名職缺 競爭最激烈的是財管業務

台南市政府釋出125個工讀職缺，勞工局今天在善化辦現場公開甄試。錄取名單於下午公布市政府勞工局職訓就服中心官網（https://job.tainan.gov.tw/），錄取率34.25%。

工讀職缺機關單位有文化、勞工、衛生、民政、經發、財稅、地政等局與秘書處、新聞及國際關係處、原住民族事務委員會及新市、安平、仁德、南區、西港、六甲、後壁、新營、鹽水、東山、柳營、白河等區公所與歸仁、關廟、玉井、安南、麻豆及鹽水等區衛生所。

勞工局表示，上午不到九點，便有多名學生及家長到場，許多人盛裝手持精心準備履歷與作品集，積極展現自我、對面試的重視，競爭最激烈的是財政稅務局的「財務管理業務暑期工讀計畫」，25人爭取2個名額。

勞工局長王鑫基表示，公部門暑期工讀計畫自推出以來廣受好評，讓青年學生「做中學、學中做」，透過實際進入公部門職場工作，不僅讓學生學習責任與紀律，更能協助提早建立正確職場態度與價值觀，幫助青年了解公部門運作、參與市政及提升自我職能。

另為提升工讀學生就業競爭力，工讀期間勞工局也辦理多場在職訓練課程，包含簡報技巧、職業安全衛生及職業適性診斷等，透過在職訓練強化青年自我行銷、職涯規畫及職業安全等工作職能，期許學生們能將所學應用於地方，畢業後能留在台南穩定就業。

王鑫基說，歷屆參與暑期工讀的青年，協助市府各機關完成多項創新專案計畫，包括遊戲設計、社區走讀活動、地方影像紀錄、權益宣導短片等，透過年輕人的視角，將地方文化與政策訊息重新詮釋，使機關業務更貼近市民及溫度，也獲得不少市民朋友的肯定與回響。

參與面試的黃同學表示，網路得知工讀計畫，就讀資訊學系首次參與、選擇報名經發局「青見職場：公共參與與檔案創新實習計畫」職缺，希望了解所學科系在工作職場應用。資料處理科系李同學則選擇離家較近的新市區公所「檔案的時光漫旅﹘公務見習體驗」職缺，期望累積職場經驗，為未來就業奠定基礎。