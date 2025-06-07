快訊

吳姍儒接棒「一字千金」 認了中文程度「只有國中畢業」

畢業季限定！「畢業聚餐美食優惠」最強懶人包…火鍋、燒肉包場師生同樂又省錢

北市松山區嚴重車禍！汽車高速衝撞剛起步遊覽車...2人無生命跡象

她住家裡被酸「00後難伺候」！同事神邏輯讓網友全看傻

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己大學畢業後還是跟家人住，同事聽聞竟稱「00後喔，都很難伺候欸，以前我的小孩，他上大學我就叫他滾出去自己租房了」，讓她聽了很不舒服。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，自己大學畢業後還是跟家人住，同事聽聞竟稱「00後喔，都很難伺候欸，以前我的小孩，他上大學我就叫他滾出去自己租房了」，讓她聽了很不舒服。示意圖／Ingimage

出社會後住家裡不行嗎？一名女網友分享，自己大學畢業後還是跟家人住，同事聽聞竟稱「00後喔，都很難伺候欸，以前我的小孩，他上大學我就叫他滾出去自己租房了」，讓她聽了很不舒服。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「00後都很難伺候」為題，指出辦公室同事都有點年紀，某次聊天時聽到她還住家裡，竟語出驚人表示「00後都很難伺候欸，看妳那麼獨立工作，沒想到還在跟家人住，難怪覺得獨立中又有點小公主」，讓她聽了超傻眼。

這名女網友進一步說明，大學畢業跟父母住、父母上下班會接送，到底有什麼問題？認為工作能力沒什麼好批評，居然拿這件事說有點小公主、00後很難伺候，不滿直言「是我太敏感嗎？莫名讓人不太高興」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「是蠻讓人不高興的阿，跟家人住又怎麼了？關他屁事，他小孩好可憐」、「不討喜的老人，我若覺得比較特別也不會講出來」、「哪裡公主了？也沒要他們伺候啊，可能看妳過太爽，沒有經濟壓力所以嫉妒」、「住家裡享受父母的愛，而且父母疼愛女兒接送上下班，這好幸福！對方是嫉妒妳吧？」、「別在意，這種就是自己小孩都不想跟他住」。

父母 小孩 小公主 家人 同事

延伸閱讀

午休、下班老被佔用10分鐘！新人做2周喊辭：同事為何「那麼奴」

長榮海運vs.華航地勤怎麼選？ 過來人選它不後悔：體驗過工作氣氛就知道

面試不理想！她提離職後想反悔「會怪嗎？」 過來人曝風險

月薪3、4萬能結婚生子嗎？他嘆壓力大 網指1出路：上升空間大

相關新聞

她住家裡被酸「00後難伺候」！同事神邏輯讓網友全看傻

出社會後住家裡不行嗎？一名女網友分享，自己大學畢業後還是跟家人住，同事聽聞竟稱「00後喔，都很難伺候欸，以前我的小孩，他上大學我就叫他滾出去自己租房了」，讓她聽了很不舒服。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

3秒抓住企業目光？網議TOP7履歷撰寫重點 新鮮人一定要懂！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「履歷注意事項」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的7大履歷撰寫注意事項。

百人以下企業聘外部委員調查職場性騷 勞動部補助1.5萬

為鼓勵僱用受僱者未達100人的企業，委請外部調查專業人士協助調查職場性騷擾案件，勞動部補助雇主部分訪談費及調查報告稿費，...

勞動部推性騷調查補助 醫師工會盼從醫院評鑑加強制力

職場發生性騷，百人以上企業要聘外部專家參與調查，為讓中小企業也落實性平，補助百人以下企業調查專家的訪談費以及調查報告稿費...

北市裁罰違反勞基法事業單位 開罰498萬元

臺北市政府勞動局公布4月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有97家事業單位遭裁處，總罰鍰金額為498萬元，其中位於中山區的日商日本信號股份有限公司台北分公司遭罰32萬元為最高。勞動局王秋冬局長表示，「開

大型醫院違勞基法將重罰 護理師公會贊成但有1提醒

勞動部昨宣布，今年8月起將醫學中心、區域醫院等大醫院違反「勞基法」行為，比照上市櫃大型企業從嚴開罰，罰鍰由5萬元起跳。護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。