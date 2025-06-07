她住家裡被酸「00後難伺候」！同事神邏輯讓網友全看傻

出社會後住家裡不行嗎？一名女網友分享，自己大學畢業後還是跟家人住，同事聽聞竟稱「00後喔，都很難伺候欸，以前我的小孩，他上大學我就叫他滾出去自己租房了」，讓她聽了很不舒服。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「00後都很難伺候」為題，指出辦公室同事都有點年紀，某次聊天時聽到她還住家裡，竟語出驚人表示「00後都很難伺候欸，看妳那麼獨立工作，沒想到還在跟家人住，難怪覺得獨立中又有點小公主」，讓她聽了超傻眼。

這名女網友進一步說明，大學畢業跟父母住、父母上下班會接送，到底有什麼問題？認為工作能力沒什麼好批評，居然拿這件事說有點小公主、00後很難伺候，不滿直言「是我太敏感嗎？莫名讓人不太高興」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「是蠻讓人不高興的阿，跟家人住又怎麼了？關他屁事，他小孩好可憐」、「不討喜的老人，我若覺得比較特別也不會講出來」、「哪裡公主了？也沒要他們伺候啊，可能看妳過太爽，沒有經濟壓力所以嫉妒」、「住家裡享受父母的愛，而且父母疼愛女兒接送上下班，這好幸福！對方是嫉妒妳吧？」、「別在意，這種就是自己小孩都不想跟他住」。