聽新聞
0:00 / 0:00

百人以下企業聘外部委員調查職場性騷 勞動部補助1.5萬

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
為鼓勵僱用受僱者未達100人的雇主，委請外部調查專業人士協助調查職場性騷擾案件，勞動部補助雇主部分訪談費及調查報告稿費，每案最高補助1.5萬元。記者葉冠妤/攝影
為鼓勵僱用受僱者未達100人的雇主，委請外部調查專業人士協助調查職場性騷擾案件，勞動部補助雇主部分訪談費及調查報告稿費，每案最高補助1.5萬元。記者葉冠妤/攝影

為鼓勵僱用受僱者未達100人的企業，委請外部調查專業人士協助調查職場性騷擾案件，勞動部補助雇主部分訪談費及調查報告稿費，每案最高補助1.5萬元，由地方政府受理申請。

勞動部條平司司長黃琦雅說明，依性別平等工作法，雇主因接獲被害人申訴而知悉性騷擾情形，應採取立即有效的糾正及補救措施，包括對性騷擾事件進行調查，且事業單位無論規模大小，均應依法辦理。不過，現行法令並未強制未達100人的公司應有外部專業人士參與調查。

黃琦雅說，為了支持員工數100人以下企業，也能透過具備性別意識的外部專業人士進行客觀、專業的職場性騷擾案件調查，本次新增的補助範圍，以今年4月以後，企業接獲性騷擾申訴案件，並洽勞動部「工作場所性騷擾調查專業人才資料庫」專業人士調查案件的訪談費及撰寫調查報告稿費。

她進一步指，員工數未達30人的雇主，補助所支付費用9成；30人以上未達100人補助8成，每案最多補助1萬5000元。

勞動部表示，符合申請補助條件的雇主，都可向登記所在地之勞工行政主管機關提出申請。此外，勞動部另補助地方政府支應職場性騷擾被害人運用心理諮商費用，雇主或被害人也可依規定向地方主管機關提出申請。

雇主 性騷擾 勞動部

延伸閱讀

勞動部推性騷調查補助 醫師工會籲持續強化規範

蕭雅全爆性騷風波！台北電影節急撤換評審

勞動部推性騷調查補助 醫師工會盼從醫院評鑑加強制力

蕭雅全遭爆性騷！陳慕義曝合作內幕：權力是最好的春藥

相關新聞

百人以下企業聘外部委員調查職場性騷 勞動部補助1.5萬

為鼓勵僱用受僱者未達100人的企業，委請外部調查專業人士協助調查職場性騷擾案件，勞動部補助雇主部分訪談費及調查報告稿費，...

勞動部推性騷調查補助 醫師工會盼從醫院評鑑加強制力

職場發生性騷，百人以上企業要聘外部專家參與調查，為讓中小企業也落實性平，補助百人以下企業調查專家的訪談費以及調查報告稿費...

北市裁罰違反勞基法事業單位 開罰498萬元

臺北市政府勞動局公布4月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有97家事業單位遭裁處，總罰鍰金額為498萬元，其中位於中山區的日商日本信號股份有限公司台北分公司遭罰32萬元為最高。勞動局王秋冬局長表示，「開

大型醫院違勞基法將重罰 護理師公會贊成但有1提醒

勞動部昨宣布，今年8月起將醫學中心、區域醫院等大醫院違反「勞基法」行為，比照上市櫃大型企業從嚴開罰，罰鍰由5萬元起跳。護...

雇主外聘調查職場性騷擾 勞動部提供補助費用

勞動部為鼓勵僱用受僱者未達100人之雇主，於調查工作場所性騷擾申訴案件時，洽請「工作場所性騷擾調查專業人才資料庫」之調查...

為維護醫護權益 醫學中心、區域醫院違《勞基法》最重罰百萬

為維護醫護權益，勞動部修正「違反《勞基法》裁處罰鍰共通性原則」第4點規定，增列「經衛福部辦理醫院評鑑評定為『醫學中心』及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。