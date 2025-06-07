百人以下企業聘外部委員調查職場性騷 勞動部補助1.5萬

為鼓勵僱用受僱者未達100人的企業，委請外部調查專業人士協助調查職場性騷擾案件，勞動部補助雇主部分訪談費及調查報告稿費，每案最高補助1.5萬元，由地方政府受理申請。

勞動部條平司司長黃琦雅說明，依性別平等工作法，雇主因接獲被害人申訴而知悉性騷擾情形，應採取立即有效的糾正及補救措施，包括對性騷擾事件進行調查，且事業單位無論規模大小，均應依法辦理。不過，現行法令並未強制未達100人的公司應有外部專業人士參與調查。

黃琦雅說，為了支持員工數100人以下企業，也能透過具備性別意識的外部專業人士進行客觀、專業的職場性騷擾案件調查，本次新增的補助範圍，以今年4月以後，企業接獲性騷擾申訴案件，並洽勞動部「工作場所性騷擾調查專業人才資料庫」專業人士調查案件的訪談費及撰寫調查報告稿費。

她進一步指，員工數未達30人的雇主，補助所支付費用9成；30人以上未達100人補助8成，每案最多補助1萬5000元。

勞動部表示，符合申請補助條件的雇主，都可向登記所在地之勞工行政主管機關提出申請。此外，勞動部另補助地方政府支應職場性騷擾被害人運用心理諮商費用，雇主或被害人也可依規定向地方主管機關提出申請。