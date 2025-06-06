勞動部推性騷調查補助 醫師工會盼從醫院評鑑加強制力

職場發生性騷，百人以上企業要聘外部專家參與調查，為讓中小企業也落實性平，補助百人以下企業調查專家的訪談費以及調查報告稿費，最高補助九成。台北市醫師工會呼籲，大型醫院是性騷擾高風險場域，呼籲勞動部、衛福部強化規範。

台北市醫師工會秘書徐維琪指出，工會肯定勞動部補助中小企業外聘專業人士調查職場性騷擾的政策，但現行法規已經有規定百人以上事業單位性平應該有專家，可是卻沒有無強制力、無罰則；大型醫院規模已達百人並且同樣是性騷擾高風險場域，但更在意的卻是醫院評鑑，應納入相關規範與監督。

徐維琪說，今年4月衛福部「醫療職場性騷擾防治現況」調查座談時發現，不少醫院沒有外部性平專家，有的醫院說手邊沒有資源或是沒有處理過類似案件，或是外部專家資源缺乏等，，面對權勢加害者更難啟動處理機制。台北市醫師工會呼籲，連屬於資源相對充足的大型醫院都沒有妥適處理，勞動部、衛福部應該加強落實。

另外，勞動部本次也增列「經衛福部辦理醫院評鑑評定為『醫學中心』及『區域醫院』之醫院」，若違法勞基法將加重處罰。工會認為，實際上過去1年半以來，台北市也僅出現不到10件區域醫院、醫學中心勞檢受罰的紀錄，絕大多數都是處罰最低的2萬元略施小懲，沒有任何一件摸到最高罰則的十分之一，提高罰則對醫院警示意味濃厚，實際上懲罰效果有限。

工會建議，醫院與其擔心或抱怨罰則重，應該正視許多主管搞不懂法規意涵、誤解加班規定的現況，例如執意認為公派進修不是工時、寫護理紀錄不能算加班，才真正能從源頭避免違法。