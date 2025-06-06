大型醫院違勞基法將重罰 護理師公會贊成但有1提醒

勞動部昨宣布，今年8月起將醫學中心、區域醫院等大醫院違反「勞基法」行為，比照上市櫃大型企業從嚴開罰，罰鍰由5萬元起跳。護理師護士公會全聯會對該政策表示支持，理事長陳麗琴說，護理人員勞動工作性質經常發生「模糊工時邊界」，延遲下班與超時情況屢見不鮮，侵害第一線護理人員身心健康與勞動權益，預期新制上路後，雇主違法成本增加、划不來，違法情況將減少，但提醒應盡快將三班護病比入法。

疫情後護理人力荒頻傳，陳麗琴表示，公會長期關注護理人員勞動環境與工作負荷，深知臨床現場高壓、超時、責任沈重，且長期面對人力不足、排班不當，導致過勞與健康損害，尤其在大型醫院，護理人員工作性質經常模糊工時邊界，延時下班與超時工作屢見不鮮，嚴重侵害第一線護理人員身心健康與勞動權益。

勞動部指出，8月起將強化稽查、加重罰則，遏止醫療機構違法亂象。陳麗琴說，此為必要手段，有助於督促醫院依法落實正常工時與合理排班，也有助於穩定護理人力，降低離職率，進一步提升病人照護品質與整體醫療安全。新法上路後，醫療機構應主動檢視內部勞動條件，落實合理排班與薪資制度，避免因違法行為受罰，更應展現對第一線護理與醫療人員尊重與保障。

陳麗琴建議，政府應持續推動護理合理人力配置標準、三班護病比入法，從制度面確保護理職場長遠改善，強化落實罰則，避免新制成為紙上談兵。捍衛護理人員基本勞動權益，不僅是職場議題，更攸關全民醫療品質，與病人安全支持政府重罰醫療機構政策，並持續與勞動部與衛福部協力合作，為護理人員打造公平安全專業發展工作環境。