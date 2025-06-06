北市裁罰違反勞基法事業單位 開罰498萬元
臺北市政府勞動局公布4月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有97家事業單位遭裁處，總罰鍰金額為498萬元，其中位於中山區的日商日本信號股份有限公司台北分公司遭罰32萬元為最高。勞動局王秋冬局長表示，「開罰只是手段，輔導企業法遵才是核心價值！」呼籲雇主法遵守法，勿讓開罰成常態。
王秋冬局長表示，114年4月份罰鍰金額前5名，依序為日商日本信號股份有限公司台北分公司（32萬元）、家福股份有限公司（30萬元）、衛安保全股份有限公司（30萬元）、巨龍保全股份有限公司（18萬元，2張裁處書分別為16萬元及2萬元）、雄獅旅行社股份有限公司（15萬元）。
勞動局指出，違反勞基法裁罰的事業單位中，主要違法態樣前5名分別為：工資未全額給付，計26家（26.80％）；未依法給付平日延長工時工資，計19家（19.59％）；未依法給付休息日出勤之工資，計13家（13.40％）；每7日中未有1例假1休息日，計11家（11.34％）；拒絕、規避或阻撓勞工檢查員依法執行職務，計10家（10.31％）。
勞動局表示，透過各項專案檢查，持續監督事業單位遵守勞動基準法，維護勞工權益，是勞動局重點工作項目之一。雇主除應依法給付勞工工資，維持勞工生計，並應積極補充人力，適當調度，避免使勞工超時加班及應給予勞工足夠之休息，以保障勞工身心健康，避免一再觸法。檢查員為執行檢查，得隨時進入事業單位，雇主、雇主代理人、勞工及其他有關人員均不得無故拒絕、規避或妨礙，必要時檢查員得要求警察人員協助。違反者除依法裁處外，亦列入加強訪查之對象。
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