北市裁罰違反勞基法事業單位 開罰498萬元

無薪加班仍是常態？一名女網友在Dcard發文透露，近日換了一份新工作不過已經打算離職，她觀察到許多同事即使休息時間、下班時間仍願意無薪加班，雖然時間都不長但加起來也很驚人，忍不住再吐槽「有時候下班，放假也都有訊息要看 真的超扯」。

2025-06-06 13:42