雇主外聘調查職場性騷擾 勞動部提供補助費用

勞動部為鼓勵僱用受僱者未達100人之雇主，於調查工作場所性騷擾申訴案件時，洽請「工作場所性騷擾調查專業人才資料庫」之調查專業人士協助調查，補助雇主部分訪談費及調查報告稿費，由地方政府受理申請。

勞動部說明，《性別平等工作法》規定，雇主因接獲被害人申訴而知悉性騷擾之情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施，包括對性騷擾事件進行調查。事業單位無論規模大小，均應依法辦理，但現行法令對於僱用受僱者未達100人之雇主，未強制規定於處理性騷擾申訴時，應有外部專業人士參與調查。

勞動部表示，本次新增的補助範圍，以114年4月1日後接獲之工作場所性騷擾申訴案件，洽請該部「工作場所性騷擾調查專業人才資料庫」的調查專業人士，調查案件之訪談費及撰寫調查報告之稿費。

勞動部指出，僱用受僱者未達30人之雇主，補助所支付費用之9成；僱用受僱者30人以上未達100人之雇主，補助所支付費用之8成，每案最多補助1萬5,000元。符合申請補助條件的雇主，都可向登記所在地之勞工行政主管機關詢問及提出申請。

勞動部強調，僱用受僱者未達100人之雇主調查性騷擾申訴案時，透過具備性別意識的外部專業人士參與，更能客觀、專業完成調查。

此外，勞動部為支持工作場所性騷擾被害人接受心理諮商服務，另有辦理補助地方政府支應被害人運用心理諮商費用，雇主或被害人可依規定向地方主管機關提出申請。勞動部將持續、積極完善性騷擾處理機制，與勞雇雙方攜手打造友善及安全之工作環境。