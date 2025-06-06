為維護醫護權益 醫學中心、區域醫院違《勞基法》最重罰百萬

為維護醫護權益，勞動部修正「違反《勞基法》裁處罰鍰共通性原則」第4點規定，增列「經衛福部辦理醫院評鑑評定為『醫學中心』及『區域醫院』之醫院」為加重處罰對象，違規處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰，自114年8月1日起生效。

勞動部近日修正「違反《勞基法》裁處罰鍰共通性原則」第4點規定，增列「經衛福部辦理醫院評鑑評定為『醫學中心』及『區域醫院』之醫院」為加重處罰對象。前開修正規定，自114年8月1日起生效。

勞動部說明，為使各地方勞動行政主管機關依勞動基準法裁罰時，有一致性處理規範，訂有前開共通性原則。其中第4點所列事業單位或雇主，有違反勞動基準法第24條、第32條、第34條、第36條或第39條規定者，主管機關應審酌其資力及3年內再次違反同條規定之次數，處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰，並得加重其罰鍰至法定罰鍰最高額二分之一。

本次修法為回應外界關切護理人力短缺、超時工作問題，及反映對醫療院所違反《勞基法》有關加班時數計算及積欠加班費的裁罰金額過低。

勞動部表示，經邀集衛福部及各地方主管機關研商後，考量具一定經濟規模的企業，應有完善管理與內控能力，對於勞工權益的保障，應課予較高標準，而具一定規模的大型醫療院所，亦應課予與上市或上櫃事業單位相同程度規範，因此修正規定，督促其善盡法遵義務。

勞動部也說，勞工如有提供勞務逾正常工作時間，雇主應依《勞基法》第24條規定給付勞工加班費，加班時數如有未滿1小時者，仍應依實際加班時間計算（例如：加班20分鐘，換算為20/60小時計給加班費）。勞工如發現雇主有違反法令情事，均可就近向當地勞工行政主管機關或撥打「1955」勞工申訴專線提出申訴，以維護勞動權益。