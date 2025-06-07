3秒抓住企業目光？網議TOP7履歷撰寫重點 新鮮人一定要懂！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「履歷注意事項」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的7大履歷撰寫注意事項。

投遞履歷是多數人求職的第一步，一份出色的履歷能讓企業快速了解求職者，為人們敲開新機會的大門；反之，不合格的履歷則可能讓人無法看見你亮眼的經歷。因此，無論是社會新鮮人還是職場老鳥，撰寫履歷都是不可輕忽的必修課程，就讓我們一起來了解有哪些履歷撰寫注意事項吧！

用數據與工作績效「展現亮點優勢」 「條列式敘述」內容精簡讓面試官一眼看到重點！

▲ 網友熱議TOP7履歷注意事項 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網路針對履歷注意事項的討論，以「展現自己的亮點與優勢」最受熱議，許多網友指出，履歷的目的就是展現自身亮點，讓企業能看出求職者「與其他競爭者（比起來）有哪些地方來得更獨特、更厲害」。

一位擔任人資的網友分享，不少履歷都犯了「亮點不明確」的錯誤，建議以具體數據及成果說明工作績效，並舉例「寫『負責社群經營』沒人看得出你成效好不好。如果你寫『三個月讓粉絲成長 60%、互動率翻倍』，效果完全不同」。顯示在履歷中，除了列舉工作經歷外，求職者更需強調工作成效，才能展現自己的亮點與優勢！

此外，在履歷中「使用條列式敘述、避免流水帳」也是不少人提到的重點。在有限篇幅內，履歷應架構清晰、內容精簡，避免流水帳式的敘述。

許多網友表示自己會採用條列式說明，「希望考官能簡單快速看到重點」。在網路社團中，有求職者發文請益如何修改自己的履歷，吸引留言回覆「可以多加點量化數據或指標，格式也可條列式，減少敘述性用詞」，認為企業在瀏覽履歷時通常「不超過3秒」，應以能「一眼清楚明瞭妳的亮點、專長與技能」為撰寫目標。

也有網友提醒「履歷表要精簡，重複性的工作不要一直描述」，認為履歷內容應避免冗長重複，將重點聚焦於具體成就與關鍵能力，才能讓面試官迅速掌握求職者的優勢。

而「避免虛假、無佐證之內容」同樣是撰寫履歷時的要點，部分求職者為了讓履歷更加吸睛，可能會修飾甚至誇大經歷，但履歷造假可說是求職時的大忌。除了違反基本的誠信原則外，若被揭穿，也可能導致失去理想職缺。

一位網友分享自己在擔任面試官時，曾遇過不少求職者誇大工作頭銜的情形，「助理自己改經理，行政自己改專案負責人」，指出「雖然有的人面談後真的蠻優秀的，但是會造假履歷的人品，絕對不容許」。不少人也認為，不實履歷很容易在面試與背景調查時被發現，「面試的重點就是確認履歷的真實性」、「灌水會增加曝光率，但面試之後只會浪費雙方的時間」、「很多公司都有背景調查」，提醒大家履歷「可以包裝不要造假」。

除了以上注意事項外，「語句需通順易讀」、「履歷內容需符合應徵職缺」及「選擇合適的大頭照」等也是撰寫履歷時的要點。你是否也曾為履歷撰寫煩惱呢？下次製作履歷時，不妨參考網友們熱議的注意事項，持續優化內容，讓自己的履歷脫穎而出吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「履歷注意事項」相關討論則數。

觀測期間：2024/05/14~2025/05/14，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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