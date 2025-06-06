當學生較幸福？工程師反喊「出社會好快樂」：摸魚也能領高薪

常聽到別人感嘆出社會後才知當學生的美好，一名工程師卻在Dcard反駁，表示「出社會才知道學生過得有多痛苦」。他透露自己的學生生活不僅收入與努力不成正比，還要飽受失眠與壓力摧殘，反觀現在整天摸魚仍是高薪。

原PO表示「出社會好快樂」，當工程師就算什麼都不用做，整天摸魚也有每月6萬起跳的薪資，加班也可以隨便亂報，所以都用Netflix打發時間，有做事還會有額外分紅，被主管罵也可以頂嘴，考績差最多只是少點分紅，但還是年收破百。

回頭看自己的學生生活，不僅被教授壓榨，月薪不過2千，卻要做至少10萬以上的工作量，每天被教授追殺進度還會被罵。原PO補充曾經半夜三點接到電話說要報告，當時每天都在焦慮跟痛苦中度過，失眠更是常態。他忍不住感嘆「到底是誰說當學生很幸福的？出社會明明這麼開心這麼舒服」，直呼再也不會想回去當痛苦又沒錢的學生。

原PO的觀點引發網友兩派熱議，不認同的網友表示，「我是文組，我覺得學生時期比較爽」、「那是你苦過了現在在享受」、「我覺得當學生比工作幸福多了，為了高薪做著沒什麼興趣的工作，生活一眼就能望到頭，日復一日」、「懷念下課可以跟周遭同學打屁的日子，不用看同事的臉色，有時候在職場會有一種孤獨感」。

但也有網友共鳴，「出社會後整天面對機器就好，沒事面對手機，準時下班放假 比學生好太多了」、「在公司不管過得開心不開心，至少月底都可以把錢錢變成自己喜歡的樣子」、「出社會多自由不用被綁手綁腳還有錢賺」、「我也覺得出社會很幸福，當學生覺得被支配的世界」、「出社會後能夠選擇自己喜歡的產業，也可以獲得酬勞去做想做的事，比起上課我真的比較喜歡上班」。