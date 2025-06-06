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午休、下班老被佔用10分鐘！新人做2周喊辭：同事為何「那麼奴」
無薪加班仍是常態？一名女網友在Dcard發文透露，近日換了一份新工作，卻已打算離職。她觀察到許多同事即使休息時間、下班時間仍願意無薪加班，雖然時間都不長，但加起來也很驚人，「有時候下班，放假也都有訊息要看，真的超扯」。
原PO表示目前正在做一份新工作，才做兩個禮拜已經打算離職，她提到公司中午休息時間常常被佔用到5到10分鐘，下班也是，乍看一天頂多20分鐘，但累積起來其實很驚人，而且都沒薪水，但其他同事卻都沒有怨言。
原PO補充，這份工作薪水僅三萬五，越想越不合理，自己又不是老闆的誰，為何要當免費勞工。甚至非上班時間也要看公司訊息，其他同事明明蠻年輕，對此竟也任勞任怨，讓她非常驚訝。
貼文下方網友熱議，「可能就只能做這個工作，害怕被老闆開除。這個月不工作，沒有存款付房租」、「看是不是責任制，不是的話我也是不想被凹，哪怕只是一點點時間」、「35K的工作不值得這樣被對待」、「這就是目前台灣社會奴性制度」、「很常工作的休息時間都是半個小時，台灣真的非常奴」。
還有其他網友附和，「之前工作規定一定提前十分鐘打卡，不然算遲到，我直接檢舉」、「妳快逃是對的！就是不要給奴職場慣老闆這麼好過，他們要狠狠痛過才會改進」、「連準時下班都還要跟主管報備原因，好心累」、「我完全不能接受欸，休息時間本來就是要吃飯休息，還要被佔用到時間」。
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