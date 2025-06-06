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北捷104徵才！開出最高月薪17萬、獎金4.4個月

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市立兒童新樂園未來將委由北捷子公司「北捷遊憩公司」經營。圖／北市兒童樂園提供
台北市立兒童新樂園未來將委由北捷子公司「北捷遊憩公司」經營。圖／北市兒童樂園提供

台北捷運公司將於7月1日成立遊憩事業的子公司，換算年薪百萬的總經理及副總經理一職將對外徵才。北市議員詢問，由於成立時間在即，是否會找不到合適人選？北捷表示，目前在104人力銀行積極招募人才，仍鼓勵外部遴選。

北捷當初成立遊憩子公司，希望藉由招聘外部專業人才管理台北小巨蛋、貓纜、兒童新樂園。官網指出，即日起至6月15日止，徵求總經理及營運副總經理各一名。總經理月薪約新台幣16至17萬元，副總經理月薪約為新台幣13至14萬元，另有約1個月薪資的年終獎金，以及個人績效獎金、公司盈餘狀況的績效獎金，全年獎金合計最高4.4個月。

目前北捷在104招募人才，資訊顯見應徵者以男性77％居多。年紀落在41到45歲為38％、46到50歲及51到55歲則為15％。學歷部分則是以碩博士、大學的38％居多。

民進黨北市議員林延鳳表示，由於距離招募時間緊迫、成立的7月1日也不到一個月，若找不到合適人才，會不會又是從母公司北捷內部招聘？最後會不會代理久了就扶正？但也呼籲不希望急就章、寧缺勿濫。

國民黨北市議員游淑慧認為，由於遊憩子公司仍需要到議會備詢，或許總經理及營運副總經理其中一職可以由北捷內部尋才，才能了解議會運作等，尤其北捷原先就有遊憩相關人才，避免過於追求外部閃亮經歷，造成內部競爭不公平。

此外，林延鳳及游淑慧也提到遊憩子公司成立後應訂定績效指標，每年營收成長，以及是否會像一般公司有配股等。

北捷總經理黃清信表示，目前有收到報名，但仍缺相關計畫等。原則上一定是希望挑選外部遴選的好人才，但也是寧缺勿濫，若真的沒有尋覓到，會在與北市府、公司討論，營運不會開天窗，至於代理等就是後續的作業流程。

黃清信表示，子公司同為政府持有的公營公司，所以不會有配股，總經理等職位薪資也和公營公司一樣，但如果績效比母公司好，考核獎金自然也會較多。預計遊憩公司的工作專案等，半年會將相關計畫整理好，遞交給北市議會。

北捷遊憩公司包含小巨蛋、兒童新樂園及貓纜業務。本報資料照片
北捷遊憩公司包含小巨蛋、兒童新樂園及貓纜業務。本報資料照片

績效 徵才 台北捷運

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