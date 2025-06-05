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長榮海運vs.華航地勤怎麼選？ 過來人選它不後悔：體驗過工作氣氛就知道

聯合新聞網／ 綜合報導
中華航空。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
中華航空。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

每年6月驪歌四起，又是畢業人潮投入就業市場的季節，然而幾家歡樂幾家愁，有人很快找到心中理想的工作，有人則仍在尋尋覓覓。有網友面試長榮海運後，日前單位通知他體檢；另一個工作單位華航地勤則告知書審剛過，還未進入面試階段。面對工作內容及福利各有長短的兩份工作，這位網友心中忐忑不安，不知如何選擇，於是發文請教曾有過類似經驗的鄉民，該如何處理？

原PO在Dcard貼文請教其他人，如果是他們，會怎麼處理。原PO提到，自己應徵長榮海運的客服人員，一周工作5天，除了國定假日可能加班之外，一年可能最多5次需要輪值為期2周的大夜班，試用期過後月薪52K。

此外，華航地勤的職務是運務員，相較長榮海運是輪班制，工作環境比較活潑，據說一天工時8小時內含1.5小時的休息時間，實際工時僅6.5小時，不過薪水較長榮海運低一些，底薪加上各式津貼後，月薪可能落在45K左右。

原PO提到，長榮海運客服人員必須一整天坐辦公室，最怕「長久下來每天8小時看電腦眼睛會不舒服」，華航地勤工作每天會接觸大量旅客，相較於客服人員只能面對電腦來得較有趣。不過，長榮海運7月7日就要到職，而華航要到7月24日才會接到錄取通知，讓原PO不知如何是好。

貼文曝光後，多數網友支持原PO選擇長榮海運，「感覺長榮海運是適合做長久的」、「看起來海運比較適合久做～」、「如果再來一次疫情，再發45個月，你在長榮海運年終就是拿230萬喔，考慮清楚」、「我選長榮，畢竟不用真正的面對客人，而且升遷的可能性較高」、「這邊也選海運 ，地勤很不容易考上而且也更操勞」「當然是先去海運，等你地勤有錄取再來思考」。

不過也有鄉民持不同意見，「可以再比看看年終，航空業就是機票福利強」、「看工作性質吧， 如果你耐得住無聊跟坐得住，可以去長榮海運。如果喜歡活潑面對人群就去華航，雖然要輪班，輪下來應該錢比較多吧，如果看年終的話 不是每年都那麼好的⋯」。

另外，有過兩者工作經驗的網友表示自己跳槽華航不後悔，「你自己去體驗長榮的工作氣氛就知道了，不太需要聽沒做過長榮的意見，你要選身體健康還是選錢多，自己思考吧」。

長榮海運 華航 機票 年終獎金

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