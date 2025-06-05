板橋就博會吸千人次進場 初媒合率達51%

畢業季將至，新北市就業服務處今天在新北市府6樓大禮堂舉辦就業博覽會，邀請55家廠商參與，釋出超過3000個多元職缺。雖天候不佳，但吸引不少求職者前來參與，活動結束後統計約1066人參與，徵才廠商收到888份履歷，預計錄用453人，初估媒合率達51%。6月還有5場徵才活動，民眾可以把握。

勞工局主任秘書余雅芳表示，6月適逢畢業季，為招募社會新鮮人，許多企業趁機招兵買馬補充新血，現場也能看到不少青年學子前來尋求暑期打工機會，也利用現場提供的履歷健診服務，為自己即時升級履歷，增進面試成功率。

今日包括大魯閣、大樹醫藥、安美得生醫等企業詢問度高。就讀資工系的應屆畢業生陳同學已事先在「新北人力網」預覽職缺內容，一早穿著正式服裝準備現場面試，盼能覓得心儀的工程師職缺。

來自板橋的許先生，過往就讀企業管理相關科系，原先本從事短期職務代理的行政工作，這次看準科技製造業的發展潛力，特地前來尋找就業機會，希望順利獲得轉職入場券。

就服處說，轄內就業服務站台皆能提供專屬就業服務，錯過今日，還有多場徵才，6月11日在板橋崑崙公園市民活動中心、6月13日三重菜寮市民活動中心、6月18日新莊區公所、6月19日中和市民活動中心、6月20日五股勞工活動中心都將持續辦理徵才活動，提供更多在地化職缺。詳情可上「新北市人力網」。