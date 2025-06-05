快訊

輝達海外總部選定北士科哪塊地？蔣萬安：就是新光人壽得標的T1718

川普旅行禁令豁免7大類人士！球員2026年赴美踢世足賽免驚

交接鬧空城？李在明就任首日 龍山總統辦公室空無一人 直言「像墳墓」

面試不理想！她提離職後想反悔「會怪嗎？」 過來人曝風險

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友原本已和主管談好要離職，但不太滿意面試的新工作，於是想反悔，但有點尷尬，於是想問問，「提離職後反悔會不會奇怪？」示意圖／ingimage
有網友原本已和主管談好要離職，但不太滿意面試的新工作，於是想反悔，但有點尷尬，於是想問問，「提離職後反悔會不會奇怪？」示意圖／ingimage

若決定離職至少一個月前須告知公司，有網友原本一個月前已和主管談好要離職，但不太滿意面試的新工作，於是想反悔，但有點尷尬，於是想問問，「提離職後反悔會不會奇怪？」

一名網友在Dcard「工作板」發文，她原本5月初和主管談好6月底要離職，但這幾周一直在陸續面試新工作，但條件都不太滿意，不是太遠就是薪水、福利不如預期，再加上現在景氣不好，於是他有點後悔提離職，想在6月初向主管表示反悔。

原po相當糾結，由於已經跟人資面談結束，同事也決定要在6月中旬幫她辦歡送會，目前離職文件還沒送出，在這樣的狀況下反悔她擔心會被白眼，於是她向網友求助，「是否有人有相關經驗告訴我這種是很稀鬆平常？」，引起熱烈討論。

網友紛紛表示，「可以，不然你會更後悔了，就說原本敲定的新公司突然反悔，然後從中學到教訓，沒找到工作前別亂離職，除非你有底氣」、「可以反悔但機會只有一次，如果下次再提離職就得真的走」、「可以啊，其實這樣主管也不用再找人他更開心，往好處想，你如果留下來對公司有什麼好處，別一直往壞處想」、「有勇氣了話還是可以回頭，焦慮又怎樣呢？想一想是拉不下臉焦慮多，還是之後待業焦慮多」。

有網友則認為，「留下來一定是同事們茶餘飯後的話題」、「反正就是列入『不穩定』名單內，對主管跟資本家而言，有一就有二，哪天遇到好的，你又會提離職，可能加薪跟升職沒你份了」、「我也是提離職後，面試也都不理想，但完全沒有想取消，每天做夢想到要離開都會笑。離職後就開始學新技能，兩個月後找到更好的工作」、「成年人了，該為自己講的話及做出的決定負責」。

原po表示離職的原因，是因現職工作沒有成長空間，與新主管不合，工作越來越拖延熱情消減，本想休息一會再開始找工作，「但自己就是犯賤在投履歷+聽到市場消息不好」。對此，網友紛紛勸離職，「你留下來會繼續糾結後悔，不如一股作氣找到喜歡的工作」、「看完覺得還是走吧，說不定主管已經在安排他的人事」、「你提完離職後，留下來這些情況也會加劇吧」。

面試 離職 薪水 主管

延伸閱讀

赴日旅遊回台被海關攔下！她「1舉動」惹怒男友 委屈嘆：做錯什麼了

離開餐飲業是對的！他任台積電技術員4年破百萬年薪 「1年飛日韓3次」

面試被問有應徵其他間怎麼回？ 他「1句封神」拿到5間offer

月薪3、4萬能結婚生子嗎？他嘆壓力大 網指1出路：上升空間大

相關新聞

面試不理想！她提離職後想反悔「會怪嗎？」 過來人曝風險

一名網友原本5月初和主管談好6月底要離職，但不太滿意這幾周面試的新工作條件，於是有點後悔想反悔…

科技業需求持續擴張…AI大噴發！人力銀行AI考照又開班了

6月畢業季到來，許多社會新鮮人開始積極探索未來的職涯方向。根據數位發展部最新公布的統計，今年第1季「電腦及資訊服務業」營...

外籍實習生少三分之二！旅宿業缺工6千人 觀光署擬放寬條件

旅宿業缺工議題未解，勞動部去年8月開放僑外生任職旅宿業，至今僅1人申請。觀光旅館業者指出，今年印尼實習生大幅縮限人數，「...

旅宿缺工約5000多人 觀光署盼移工條件可放寬

根據觀光署統計，旅宿缺工約5000至6000人，目前開放僑外生及外籍實習生的部分的確無法滿足人力缺口，希望開放移工或者僑...

月薪3、4萬能結婚生子嗎？他嘆壓力大 網指1出路：上升空間大

在萬物齊漲的現代，月薪3萬多真的能承擔結婚生子的費用嗎？一名男網友發文表示自己即將年滿30歲，從事行政工作，月薪僅3萬多，女友也到了適婚年齡，薪水雖穩定卻不夠多，擔心無法結婚生子。對此，有其他網友建議可嘗試「業務」類型工作，上升空間較大。

不必看雇主辦訓意願 勞動部開放無薪假勞工申請訓練津貼

根據勞動部最新數據，全台實施減班休息（俗稱無薪假）事業單位達155家、2831名勞工。勞動部長洪申翰今於立院衛環委員會表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。