面試不理想！她提離職後想反悔「會怪嗎？」 過來人曝風險

若決定離職至少一個月前須告知公司，有網友原本一個月前已和主管談好要離職，但不太滿意面試的新工作，於是想反悔，但有點尷尬，於是想問問，「提離職後反悔會不會奇怪？」

一名網友在Dcard「工作板」發文，她原本5月初和主管談好6月底要離職，但這幾周一直在陸續面試新工作，但條件都不太滿意，不是太遠就是薪水、福利不如預期，再加上現在景氣不好，於是他有點後悔提離職，想在6月初向主管表示反悔。

原po相當糾結，由於已經跟人資面談結束，同事也決定要在6月中旬幫她辦歡送會，目前離職文件還沒送出，在這樣的狀況下反悔她擔心會被白眼，於是她向網友求助，「是否有人有相關經驗告訴我這種是很稀鬆平常？」，引起熱烈討論。

網友紛紛表示，「可以，不然你會更後悔了，就說原本敲定的新公司突然反悔，然後從中學到教訓，沒找到工作前別亂離職，除非你有底氣」、「可以反悔但機會只有一次，如果下次再提離職就得真的走」、「可以啊，其實這樣主管也不用再找人他更開心，往好處想，你如果留下來對公司有什麼好處，別一直往壞處想」、「有勇氣了話還是可以回頭，焦慮又怎樣呢？想一想是拉不下臉焦慮多，還是之後待業焦慮多」。

有網友則認為，「留下來一定是同事們茶餘飯後的話題」、「反正就是列入『不穩定』名單內，對主管跟資本家而言，有一就有二，哪天遇到好的，你又會提離職，可能加薪跟升職沒你份了」、「我也是提離職後，面試也都不理想，但完全沒有想取消，每天做夢想到要離開都會笑。離職後就開始學新技能，兩個月後找到更好的工作」、「成年人了，該為自己講的話及做出的決定負責」。

原po表示離職的原因，是因現職工作沒有成長空間，與新主管不合，工作越來越拖延熱情消減，本想休息一會再開始找工作，「但自己就是犯賤在投履歷+聽到市場消息不好」。對此，網友紛紛勸離職，「你留下來會繼續糾結後悔，不如一股作氣找到喜歡的工作」、「看完覺得還是走吧，說不定主管已經在安排他的人事」、「你提完離職後，留下來這些情況也會加劇吧」。