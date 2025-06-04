外籍實習生少三分之二！旅宿業缺工6千人 觀光署擬放寬條件

旅宿業缺工議題未解，勞動部去年8月開放僑外生任職旅宿業，至今僅1人申請。觀光旅館業者指出，今年印尼實習生大幅縮限人數，「整體外籍實習生少了三分之二」，致缺工問題更嚴峻；觀光署表示，目前旅宿業缺工人數約5000至6000人，僑外生約10多人申請通過，外籍實習生則不到500人，效果確實不理想，會再爭取放寬身分證、既有核准人力的期限等條件。

觀光署日前指出，旅宿業有機會在下半年局部有條件開放移工，國民黨立委陳菁徽今在立法院質詢時表示，勞動部去年開放僑外生任職旅宿業，但至今僅1人申請，旅宿業低薪，導致旅館業專案媒合服務執行率差。

觀光署表示，目前旅宿業缺工人數約5000至6000人，觀光科系僑外生目前確實僅1人申請；勞動部去年8月開放非觀光科系僑外生，經80小時以上訓練能取得資格，這部分目前也僅10幾人申請通過，而外籍實習生審核通過者也不到500人。

觀光署坦言，並非所有缺口都由外籍人力補足，盼本國人力也能投入，目前看數字確實成效不盡理想，會持續向勞動部爭取多面向放寬外籍人力，像是放寬身分別、既有核准人力的期限等，以利補足人力缺口。

中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧說，目前飯店到餐飲及房務缺工占5至6成，並非因為薪資低，而是疫情造成就業市場結構改變。現在觀光旅館平均薪資約3.5萬以上，若加上其他福利、加班費及三節獎金，平均薪資都有4萬元以上，較疫情前2.8萬元高出許多。

「不是不聘用台灣人，而是真的找不到人做服務業」，卓倩慧指出，在移工開放前，只能依賴僑外生或外籍實習生，但外籍實習生實習結束就需回他們的國家，在全球缺工情況下，家境較好的僑外生不一定會想留在台灣，也可能會想去其他國家，目前僑外生畢業後留台比例不如預期，甚至連日本也來台灣搶工。

卓倩慧表示，今年旅宿業缺工幅度比去年更嚴重，由於過去印尼實習生來台人數過多，引起印尼政府關注，印尼當局進一步調查發現，來台的印尼實習生都是所謂的職訓中心學生，並非正規大學的實習生，因此今年大幅度限縮人數，導致整體外籍實習生少了三分之二。

卓倩慧說，旅宿業工作需要時間專業訓練，盼政府開放移工進來的年限至少3至5年，因為光是訓練就要半年，完全上手也需1年。

對於外界認為旅宿業低薪比例高，卓倩慧強調，全台觀光旅館僅117家，占台灣旅宿業比例低，其他數量較多的商務旅館及民宿薪資本來就較低，盼能將觀光旅館獨立考量。

卓倩慧無奈表示，近3年電費漲了7成，基本工資每年調整，食材成本也因疫情通膨嚴重，觀光旅館業者為照顧員工只能撐住，但相關成本就會反映在房價及餐食價格；若外國旅客有一定的來客量，相信業者都很願意回饋給員工。