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月薪3、4萬能結婚生子嗎？他嘆壓力大 網指1出路：上升空間大

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友即將年滿30歲，月薪僅3萬多，擔心無法結婚生子。示意圖/Ingimage
一名男網友即將年滿30歲，月薪僅3萬多，擔心無法結婚生子。示意圖/Ingimage

在萬物齊漲的現代，月薪3萬多真的能承擔結婚生子的費用嗎？一名男網友發文表示自己即將年滿30歲，從事行政工作，月薪僅3萬多，女友也到了適婚年齡，薪水雖穩定卻不夠多，擔心無法結婚生子。對此，有其他網友建議可嘗試「業務」類型工作，上升空間較大。

原PO在Dcard發文，表示自己年底就要滿30歲了，目前擔任行政類工作，月薪僅有3萬多，偶爾靠兼職、接案來增加收入，但一直很不穩定，女友也27歲，到了適婚年齡，但他的薪水連自己都快養不起了，很擔憂結婚後無法給對方好的生活。

原PO表示，他的工作最高薪水也就3、4萬而已，升遷機會少，很羨慕自行創業的人，同齡的朋友都陸續懷孕生子了，聽聞奶粉、尿布、保母等等的費用，深刻感到自己無法承擔，擔心生子後小孩也是被「窮養」長大，於是請教網友有什麼兼職或投資方式，才能夠承擔結婚生子的金錢。

此文一出，不少人建議嘗試「業務」的工作或考國考，「行政我個人最推薦英文練好轉業務、公安之類，因為門檻低薪水還有4、5萬。願意拚選業務，這工作機會多、上升空間大」、「有想嘗試看看業務性質的工作嗎？我就是因為嫌錢不夠花，才想跳槽到業務類型的工作，現在平均月收入是以前的兩倍以上」、「去考國考，警消現在很缺人啊，進去一個月最少也5、6萬」。

也有網友勸原PO不要生孩子，「領3、4萬，自己過其實也不會過得太差，但硬要組成家庭的話，絕對你差小孩也差」、「這樣的薪水要結婚生養小孩會很辛苦，建議雙方薪水加起來有10萬再考慮」、「低薪別說小孩了，婚禮也不要辦」、「拜託不要生小孩，養得活是一回事，你會很痛苦」、「沒家底、又沒豐厚的存款，以及有發展性的職業，還有穩定的投資收益，完全不用談生小孩」。

職場 月薪

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